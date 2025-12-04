La Federación de Voleibol de Asturias celebra sus 65 años con una exposición en Gijón

Belén de la Viuda, Belén Fernández, Carmen Eijo, Chus Santos, Dámasa Collado, Carmen Macías, Mercedes Carrera, Mónica Zuazua, Montse Reyero, Pilar de la Puente. Anany ... Hayn, Marisa Delgado, Dolores Vega, Marta Díaz y Geles García. Nada más que atraviesan, a eso de la seis de la tarde, la puerta de la Escuela de Comercio de Gijón, a uno no le queda más remedio que echar la vista atrás.

La historia del voleibol asturiano, tan plagada de pequeñas epopeyas que rara ver encuentran hueco en los grandes relatos, reserva un capítulo especial para este grupo de mujeres. Pocas formaciones conservan tan bien el brillo de su leyenda como aquel conjunto, el Club Voleibol Medina Longchamps, que, en la temporada 1977-78, firmó un doble inolvidable, adueñándose de la Liga y la Copa con una determinación que hoy aún se explica en voz baja, como se cuentan las hazañas que no necesitan adjetivos.

«Era una época en la que el deporte femenino era una lucha. Imagínese lo que fue, hace casi 50 años, que un grupo de chicas salidas de institutos de Gijón llegara a conseguir un mito tan importante», hace hincapié Geles García. A pesar de que uno pueda pensar que las condiciones entonces serían precariedad, la ahora presidenta de Honor del Club Voleibol La Calzada lo matiza: «Había una profesionalidad absoluta». Entrenamientos cuatro días a la semana, un entrenador continuamente actualizado técnica y tácticamente, ropa deportiva casi mejor que ahora, viajes en avión... «Eso no quitaba que los pabellones tuvieran suelos totalmente inadecuados, que ha hecho que muchas de nosotras suframos las consecuencias de tantos saltos y desplazamientos en suelos duros», puntualiza.

Casi medio siglo después, las protagonistas de aquella gesta reaparecieron este miércoles con la serenidad de quienes ya no necesitan reivindicarse. Lo hicieron, primero, en el Restaurante Los Campinos. Y, posteriormente, cuando cruzaron, entre saludos y abrazos, la entrada de la Escuela de Comercio. Uno de esos edificios que no necesita alzar la voz en la ciudad para hacerse notar, que, con los años, ha renovado por completo su función sin despojarlo de su identidad y que, desde este miércoles, alberga la exposición con la que la Federación de Voleibol del Principado de Asturias celebra su 65 aniversario. Un recorrido visual por todos esos años de voleibol en el Principado.

«Un día pensamos que sería una buena idea hacer una exposición y se creó una comisión formada por un árbitro, dos entrenadores y un directivo, que empezó a trabajar, a contactar con mucha gente, a recuperar cosas antiguas, entre ellas fotos de la década de los 60... Y la verdad es que el resultado es una pasada», explica el presidente de la territorial asturiana, Luis Ángel Ruenes.

Porque el voleibol en Asturias tiene muchos nombres y apellidos. Por eso la exposición de la Escuela de Comercio es una muestra que entiende, a través de paneles, con fotografías e informaciones, este deporte como un archivo sentimental y no solo como una sucesión de resultados. «Somos una disciplina deportiva minoritaria, eso está claro. Pero no somos minoritarios en número de participantes, sino que no tenemos esa visibilidad de otros deportes. Pero sí que hay una historia detrás y mucha gente que ha trabajado por ella», explica Luis Ángel Ruenes, a quien acompañó, además de los miembros de la territorial, la directora general de Actividad Física y Deporte, Manuel Fernández.

Una muestra, formada por 16 paneles de dos metros por dos, que entiende el deporte como un archivo sentimental y no solo como una sucesión de resultados, que, además, incluye, por ejemplo, con información textual y visual sobre el voley playa –«contamos con Daniela Álvaro, por ejemplo, que es olímpica»– y con los trofeos más importantes ganados por la Federación del Principado.