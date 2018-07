«Fundavi va a seguir creciendo seguro» José Manuel Rodríguez, en su despacho como abogado. / MARIETA José Manuel Rodríguez, secretario de la Fundación, destaca la «unidad» existente en el patronato«Todos los que formamos parte de este proyecto amamos el deporte y la ciudad de Avilés y hay muy buenas ideas que ojalá fructifiquen» SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 20 julio 2018, 00:36

José Manuel Rodríguez (Avilés, 1969) ejerce como secretario de Fundavi desde diciembre de 2017, tras pertenecer durante diez años a la directiva de la Asociación Atlética Avilesina. Amante del deporte y de la ciudad avilesina, es el protagonista perfecto para analizar la actualidad de la Fundación, cuyos cinco clubes están inmersos ya en la planificación de la próxima temporada.

Su llegada a Fundavi vino dada por su relación con «algunas de las personas que componen el patronato. Fui directivo de la Atlética un montón de años y conocía a Gerardo -González, presidente de la Atlética y de Fundavi-. También a Lolo -Solís-, de la Fundación Deportiva Municipal, a Luis -Álvarez-, el expresidente... me reuní con Juan -Bedia, gerente de Fundavi- y la verdad es que estoy encantado de poder aportar mi granito de arena. No tengo voto en las juntas, pero sí voz, y me gusta mucho el proyecto que estamos llevando a cabo».

José Manuel dejó la Atlética cuando acabó el mandato de Sergio Villanueva por «falta de tiempo. Ser directivo implica una responsabilidad y con mi trabajo no tengo apenas tiempo. La principal condición que puse para ser secretario de Fundavi fue que tenía que ser compatible con mi trabajo y así está siendo. Aun así, sigo colaborando con la Atlética en temas jurídicos, pero sin ningún cargo ni responsabilidad, sólo en temas puntuales. Al final, estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda al deporte avilesino».

Siete meses después de su entrada en Fundavi, José Manuel Rodríguez asegura que «se están llevando las cosas muy bien. Todos los que forman parte de la junta están muy interesados en que el deporte en Avilés funcione, les veo con mucho interés de que todo vaya mejorando poco a poco. Además, Juan me parece la persona indicada para capitanear este proyecto. Tiene mucha experiencia y tiene muy buena sintonía con el resto de miembros del patronato».

Objetivos cumplidos

El secretario da por cumplido uno de los objetivos propuestos para la ya finalizada pasada temporada. «La idea era explicar a todos los avilesinos en qué consiste Fundavi, lo que significa, y eso se consigue dando a conocer a la Fundación, algo que Juan ha hecho muy bien. Hay gente que no sabía muy bien si Fundavi englobaba todo el deporte en Avilés, algunos clubes... y pienso que darse a conocer es fundamental, tanto para los avilesinos como para los benefactores. Aumentar la presencia en redes sociales, publicitar los acuerdos y los logros... todo ha ido para arriba».

Sin querer entrar en aspectos «que no me corresponden», José Ramón Rodríguez desliza que «el dinero siempre se queda corto, pero por lo que yo he visto en los últimos meses la capacidad de generar ingresos ha aumentado en Fundavi, eso es un dato objetivo». De cara al próximo curso, el secretario de Fundavi desea la mayor de las suertes a los cinco equipos que forman parte del patronato. «Por motivos familiares no puedo ir mucho a los partidos, pero siempre los sigo. Me consta que están haciendo un gran trabajo y está claro que cada vez hay más gente en las gradas», explica. En cuanto a la Fundación, «hay muy buenas ideas y si fructifican el proyecto seguirá creciendo seguro».