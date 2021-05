El fútbol en estado de shock despide a Arnau

Aunque la noticia de su marcha no ha acabado de ser asimilada, las muestras de afecto, condolencia y cariño hacia su familia y amigos han sido constantes. El FC Barcelona ha decretado tres días de luto, y el Málaga ha lamentado que la despedida llegue siendo Arnau «demasiado joven». También desde el Leeds inglés, donde Víctor Orta está de director deportivo, llegó un mensaje de aliento. «Una persona maravillosa y excelente», reza el comunicado del club británico.

Koke Contreras, ex portero del Málaga dedicó una despedida muy personal al que fuera su compañero de fatigas bajo palos. «Compartimos los mejores años en el Málaga, competir juntos fue un placer. Conversamos en ese idioma que solo los porteros conocemos y subiste mi nivel. Siempre te recordaré». También Esteban, ex guardameta carbayón que coincidió con Arnau en la Sub 21. «Lamento profundamente tu marcha, allá donde estés, descansa compañero».

Míchel Salgado recordó al Arnau más feliz, posando junto al ex defensa del Madrid en el Europeo que ganaron juntos y en el que el catalán fue MVP. «Estoy consternado. Siempre te recordaré». El ex portero blaugrana, Víctor Valdés, destacó que Arnau fue «el primero de una generación maravillosa de futbolistas», y el técnico del Sevilla Julen Lopetegui, que coincidió con él en el Barça, confesó haberse quedado «de piedra».

Su amigo y homólogo en el Dépor, Richard Barral, se mostró abatido. «Como profesional era íntegro, y siempre coherente. Como amigo, respetuoso, fiel, honesto y discreto». Los minutos de silencio antes de entrenar y los mensajes de condolencia llegaron desde todos los clubes de la liga y estamentos deportivos, volcados con el club ovetense desde que saltó la noticia.

Luto en la familia oviedista

El Real Oviedo, su última familia deportiva, sigue sumida en la tristeza del adiós a Arnau. «Gracias por todo y más, siempre te llevaré en el corazón. Que la tierra te sea leve, amigo», publicó su mano derecha y secretario técnico azul, David Comamala.

«Dejas un vacío enorme, has sido una persona honesta y trabajadora. Nunca olvidaré tu apoyo y preocupación durante mi enfermedad», añadió el presidente del club, Jorge Menéndez Vallina.Rodri y Nahuel, dos de sus fichajes, se mostraron «eternamente agradecidos». «Me regalaste la oportunidad de vestir esta camiseta», recalcó el primero. «El cielo será ahora tu mejor portería», apostilló el segundo.