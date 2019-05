FÚTBOL FEMENINO La allerana Lucía García, primera asturiana en el Mundial Lucía García, con 'La Roja'. / EFE La jugadora del Athletic está en la relación de Jorge Vilda, que cuenta en su cuerpo técnico con la sierense Montse Tomé I. ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 21 mayo 2019, 04:43

La asturiana Lucía García sigue dando pasos en su fulgurante progresión internacional y disputará con la Selección Española el Mundial de Francia. La atacante allerana ha sido incluida en la convocatoria de 23 jugadoras facilitada por Jorge Vilda ayer para la competición que arrancará el próximo mes en territorio galo. Campeona de Europa en categorías sub 17 y sub 19 y medalla de plata en el Mundial sub 20 del pasado año, Lucía García se estrenará a los 20 años en la máxima competición internacional, que arranca para España el 8 de junio con un duelo contra Sudáfrica. La atacante del Athletic, formada en el Oviedo Moderno, ha visto recompensado su buen rendimiento en las filas del club bilbaíno con la confianza de Jorge Vilda, que cuenta en su cuerpo técnico con la asturiana Montse Tomé.

La delantera allerana ha completado su mejor temporada en el Athletic, firmando trece goles y convirtiéndose en una de las grandes referentes del cuadro vizcaíno en la Liga Iberdrola.

La futbolista de Pola del Pino (Aller) ha crecido mucho deportivamente en los últimos años, acumulando importantes reconocimientos, tanto desde la Federación del Principado como los trofeos Quini que distinguen a la máxima artillera asturiana del fútbol femenino en la máxima categoría.

La jugadora asturiana arrastra problemas físicos consecuencia de la intensa temporada. Sin embargo, Vilda no ha dudado en incluirla en la relación definitiva que luchará por llevar al fútbol femenino español a lo más alto. Se convertirá así en la primera futbolista asturiana en un Mundial absoluto.