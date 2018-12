El balompié femenino sube el listón Maximino Martínez, Toña Is, Paula Suárez, María Méndez, Montse Tomé y Juanjo Echezarreta, padre de María 'Cheza'. / AURELIO FLÓREZ Cinco mujeres reciben la insignia de oro en la gala anual de la territorial asturiana | Toña Is, María Méndez, Paula Suárez, Montse Tomé y María 'Cheza' son homenajeadas por sus éxitos con las diferentes categorías de la selección DANI BUSTO GIJÓN. Sábado, 15 diciembre 2018, 08:54

El balompié asturiano se quita el sombrero ante sus paisaninas de oro. Cinco mujeres de la región han sido protagonistas este año en los terrenos de juego a nivel internacional hasta llegar a coronarse con títulos de prestigio defendiendo la camiseta de la Selección Española tanto en competición europea como mundial.

La seleccionadora Toña Is, las jugadoras sub 17 María Méndez y Paula Suárez, la entrenadora Montse Tomé y la jugadora sub 19 María 'Cheza' han participado activamente a lo largo de 2018 para situar el fútbol femenino en primera línea. Y, ayer, en la gala anual del fútbol asturiano, recibieron su bien merecida insignia de oro que otorga la territorial.

A ellas se sumaron, en el teatro de la Universidad Laboral, que se llenó para la ocasión, Eliana Fernández, por su ascenso a árbitra asistente internacional, y José Antonio Castaño y Raimundo Piñeiro, en reconocimiento a su carrera dentro del arbitraje, quienes recibieron la insignia de oro que entrega el Comité Técnico de Árbitros.

La gala de este año fue muy significativa ya que se convirtió en la primera vez que los premios principales contaron con tanta representación femenina. Este hecho fue valorado por la seleccionadora sub 17, Toña Is, campeona de Europa y del mundo, junto a las jugadoras María Méndez y Paula Suárez. «Ahora es cuando se puede ver cómo está el fútbol femenino. Demuestra que algo está cambiando», afirma la entrenadora asturiana antes de que la comience la cita.

Pese a todo, Toña Is recuerda que «todavía queda camino por recorrer» ya que «esto no puede detenerse aquí». En esta línea, añade que «el fútbol femenino está empezando a situarse donde queremos y cada año va a ser más grande», para asegurar con rotundidad que «esto no va a parar. Las mujeres somos constantes y trabajadoras».

Un esfuerzo que también quedó patente con la victoria en el Campeonato de Europa sub 19, el pasado julio, y que tuvo como partícipes a la guardameta avilesina María Echezarreta 'Cheza' y a la ovetense Marta Tomé, integrante del cuerpo técnico del seleccionador Jorge Vilda.

Maximino Martínez, presidente de la Federación de Fútbol del Principado, felicitó, en su discurso de bienvenida, a todos los premiados, y valoró los éxitos cosechados por las protagonistas internacionales.

En la gala anual, las menciones especiales recayeron este año en Gonzalo Alfaro, por el estamento de jugadores; José Luis Flórez, por el estamento de entrenadores; Juan José Granda, por el estamento de árbitros, y José Luis Roza, por el estamento de directivos. Finalmente, recibieron un reconocimiento especial la Selección Benjamín de fútbol-sala del Principado, tras haberse alzado con el título de campeona de España de su categoría, y Marcelino Cuervo, por toda una vida dedicada al fútbol base.