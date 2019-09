Rodiles FS | Carol: «Competiremos todos los partidos y haremos un buen papel» Carol Fonseca analiza cómo llega el equipo a la campaña. / Mario Rojas La pivot, que se recupera de una rotura de ligamentos, será un refuerzo para la segunda vuelta MARÍA SUÁREZ Viernes, 27 septiembre 2019, 19:37

La jugadora del Rodiles FS, Carol Fonseca, analiza en la previa al debut liguero cómo llega el equipo a su tercera campaña en la división de plata del fútbol sala nacional. Las de Villaviciosa cuentan con bajas importantes pero también con refuerzos, todos ellos procedentes del fútbol y a los que solo les falta, señala la propia Carol, alcanzar el nivel de compenetración que requiere la pista. La capitana está convencida de que el equipo hará muy buen papel y competirá todos los encuentros, algo a lo que ya se acostumbró el público de la Villa la pasada campaña.

Es por ello que la jugadora destaca la importancia de una pretemporada en la que el equipo ha sellado ya un gran ambiente en el vestuario y que ha dejado muy buenas sensaciones en lo deportivo tras partidos ante rivales de la entidad del Burela (Primera División) o de su propia liga como A Fervenza.

Carol aboga por trasladar ese crecimiento a la pista aunque a ella le tocará apoyar desde la grada al equipo, al menos en la primera vuelta. La pivot explica en su entrevista con EL COMERCIO en qué punto está de su recuperación, analiza el impacto del convenio de colaboración con el Burela y valora una temporada en la que la cantera volverá a ser fundamental para el club maliayés.

Van a ser tres años ya en Segunda División, ¿lo imaginabas cuando alcanzasteis la categoría? ¿cómo afronta el bloque su tercer reto en la división?

La verdad que, tras la primera vuelta del primer año, para nada. Nos costó bastante adaptarnos a la categoría y conseguir la permanencia fue algo muy bonito. El segundo año lo afrontamos también con dudas debido a bajas importantes como la de Sonia o Gema, pero se pudo ver que ya habíamos madurado y crecido como equipo y estábamos capacitadas todas para jugar en 2ª.

Este año es diferente, se fueron piezas importantes en la pasada campaña y han llegado jugadoras de mucha calidad pero que necesitan un periodo de adaptación al fútbol sala. Aún así, estoy convencida de que haremos muy buen papel y competiremos todos los partidos.

Los partidos de pretemporada han sido frente a equipos importantes, ¿qué sensaciones deja la puesta a punto? ¿cómo llega el Rodiles a este inicio liguero?

Con la llegada de jugadoras nuevas, la pretemporada es muy importante sobre todo a nivel de compenetración. Es verdad que en Asturias nos conocemos todas, con Candy y Saray coincidimos muchas en la Selección Asturiana y eso ya hace que se empiece con muy buen ambiente. Al final lo importante aquí es ser un equipo y estar juntas tanto para lo bueno como para lo malo y creo que esta pretemporada se ha formado un gran bloque. Con los partidos frente a Burela o equipos de nuestra liga hemos tenido buenas sensaciones y esperamos que se trasladen al inicio de liga.

Primer partido lejos de Villaviciosa ante el Universidad de Valladolid, un equipo frente al que el Rodiles sabe lo que es ganar en Liga ¿es bueno enfrentarse a un rival conocido para ir sentando las bases y midiendo el estado de forma del equipo?

Es bueno en cuanto a la confianza, que no quiere decir que vayamos confiadas. Llegamos al partido sabiendo que podemos competir y que, si hacemos las cosas bien, podemos traernos tres puntos importantes. También es cierto que en realidad no sabes qué jugadoras tiene el equipo contrario, si renovaron o si ficharon, por lo que será importante salir con mucha intensidad y sin miedo.

A nivel personal, su temporada acabó con lesión ¿cuál ha sido la evolución en estos meses?

Pues a las tres semanas de lesionarme me operé -a principios de mayo-, y la verdad que la recuperación ha ido realmente bien. En octubre habrán pasado ya cinco meses y las sensaciones son muy buenas. En la revisión, hoy mismo, el doctor me pidió calma ya que me veía «demasiado bien» y tiene miedo de que fuerce más de la cuenta.

Me imagino que es duro estar viendo la pretemporada y el inicio desde fuera, pero para afrontar los tiempos de recuperación ¿mejor que haya coincidido con este tramo de año?

Siendo sincera, nunca me han gustado las pretemporadas así que librarme de una tampoco ha sido tan malo, pero es una manera de tomármelo a broma. Claro que es duro ver los entrenamientos desde fuera. Aunque yo creo que lo peor es no estar tan dentro del grupo como cuando estás jugando. Al final yo voy, entreno, voy al fisioterapeuta y me voy, casi no comparto vestuario con mis compañeras y eso es lo que más echo en falta. Si hubiera podido elegir una época hubiera dicho justo este periodo, porque si quisiera forzar, en poco más de un mes ya podría jugar y empezando la liga ahora me perdería muy pocos partidos.

¿Cuándo podremos volver a ver a Carol disponible, o al menos con el grupo?

En menos de un mes espero ya tocar balón y en poco más empezar a hacer algo con el grupo. Lo de jugar, hasta después de navidad no creo que esté preparada. La verdad que no tengo prisa ninguna, quiero recuperarme bien e intentar volver a ser yo sobre la pista. También es verdad que al trabajar no puedo dedicarme 100% a la rodilla así que jugaré cuando me encuentre fuerte y bien conmigo misma.

Se mantiene el grueso del bloque, aunque ha habido bajas importantes (Salinas, Juli, Nerea y Sonia) e incorporaciones como las de Candy, Saray e Isa, ¿qué plantilla hay este año con esas entradas y salidas?

Son bajas muy importantes. Eran jugadoras que llevaban por lo menos dos temporadas en el Rodiles y eso era un plus. En fútbol sala se nota mucho cuando hay compenetración sobre la pista y está claro que el grupo del año pasado lo tenía. Los nuevos fichajes son de un nivel muy alto, es verdad que se tienen que adaptar a fútbol sala, pero con la calidad que tienen y las ganas que demostraron desde el primer día lo están haciendo muy rápido.

¿Qué aportan los tres refuerzos, todas ellas procedentes de campo y del Sporting?

Cada una aporta cosas diferentes tanto sobre la pista como en el vestuario.

Con la que mas trato tengo es con Saray ya que coincidimos en el Oviedo Moderno y en la Selección cuando éramos unas «guajas» y la verdad que es un lujo volver a compartir vestuario con ella. Siempre con una sonrisa y con muchas ganas de aprender cosas nuevas. De su calidad ya ni hablo.

Con Candy también viví momentos que tengo guardados con mucho cariño en la selección pero siempre fuimos rivales en el campo. Estoy convencida de que nos aportará muchísimo tanto en la pista con su intensidad y tranquilidad como en el vestuario donde estoy segura de que será una voz muy escuchada.

Con Isa nunca coincidí futbolísticamente y tenía ganas, nos aportará frescura, sobre todo a las más mayores.

¿La cantera mantiene su importancia en el club?

Eso en el Rodiles siempre será una pieza clave. El año pasado ya tuvieron muchos minutos y más de una acabó la temporada siendo muy importante. Esta temporada jugadoras como Goya o Clara tienen que dar ya ese paso adelante y hacerse piezas fundamentales. Para eso también estamos las mayores. Uno de mis objetivos como veterana es sin duda ayudar a las más pequeñas a crecer dentro -y también fuera- de la pista.

Es la primera campaña completa tras la firma del convenio con el Burela, ¿en qué ha notado ya el equipo esa colaboración? ¿En qué se irá notando conforme se consolide en el tiempo?

En agosto tuvimos el placer de jugar contra ellas un partido y mira, fue lo que más rabia me dio perderme. No todos los días puedes cubrir a una de las mejores jugadoras del mundo, a una cinco veces Campeona del Mundo con Brasil, y a otras jugadoras Campeonas de Europa con España. Es como si el Real Oviedo se enfrentara al Madrid o al Barcelona. En fútbol sala femenino no tiene esa repercusión, pero el nivel es por el estilo.

Eso nos hace también crecer, ver hasta dónde podemos llegar y cómo de duro tenemos que trabajar. Después del partido estuvimos compartiendo con ellas un 'pincheo' y quedamos todas impresionadas de lo llanas y cercanas que son. A mí me encantó verlas bromear con las más pequeñas. Al tener más trato con el Burela ves lo bien que trabajan desde dentro y con qué humildad, y eso nos hace soñar con ser algún día un equipo parecido