El descaro de una delantera a toda velocidad «Lucía es una jugadora con garra que lucha cada balón y nos da el punto de competitividad que necesitamos», elogia a la allerana Montse Tomé I. ÁLVAREZ GIJÓN. Miércoles, 26 junio 2019, 05:24

Pocos secretos futbolísticos tiene Lucía García para Montse Tomé. Cuando la sierense ponía fin a su segunda etapa en el Oviedo Moderno para partir hacia el Riviera di Romagna de la máxima categoría del fútbol italiano, la actual delantera del Athletic ya comenzaba a asomar la cabeza por el primer equipo del club verdinegro, con un olfato goleador que no tardaría en mostrar enfundada en la camiseta de la Selección Española.

«Destaca porque tiene mucha velocidad y llegó al Mundial en esas buenas condiciones que ha mostrado. Ha sido una jugadora importante. También ha podido hacer gol y ha ayudado mucho al equipo», expone la ayudante técnica de Jorge Vilda, que en los dos primeros partidos le asignó el rol de revulsivo y al comprobar su gran rendimiento le abrió la puerta de la titularidad. La delantera de Pola del Pino no desaprovechó esa oportunidad y se quitó la espina del pasado verano en el Mundial Sub 20 en tierras galas, donde no pudo disputar la fase decisiva del torneo por una lesión en los isquiotibiales sufrida en el choque de cuartos de final.

«Es joven, tiene buen presente y, sobre todo, buen futuro», afirma Tomé sobre la campeona de Europa en categoría sub 17 y sub 19, que con su brega y su capacidad para estirar al equipo a través de sus desmarques ejerce como contrapunto de un estilo de juego con esencia asociativa. «Lucía es una jugadora con garra que lucha cada balón y nos da el punto de competitividad que necesitamos», señala la entrenadora sierense, que afirma que desde el cuerpo técnico inculcan a sus jugadores la idea de que el esfuerzo y un intenso inicio de partido son claves para «desarrollar luego el talento».

«España está mejorando cada vez más en eso», indica Tomé, tras destacar la gran labor colectiva en Francia. «Cualquiera de las veintitrés hemos sido importantes y somos una piña», secunda Lucía García, que se queda con «todo lo vivido» durante casi 50 días concentrada junto a un grupo con el que «cada momento ha sido increíble».