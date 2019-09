Duelo por la parte baja para empezar a sumar Arnaldo García El Sporting vuelve a Mareo buscando sus primeros puntos ante un Pozuelo también colista MARÍA SUÁREZ Sábado, 21 septiembre 2019, 19:47

El Sporting recibe en Mareo al Pozuelo de Alarcón (domingo, 12:00 horas), equipo con el que está empatado en la parte baja de la tabla después de que ninguno de los dos haya podido sumar aún su primer punto. El objetivo de las jugadoras entrenadas por Riki Alonso es precisamente ese: estrenar el casillero de puntos ante un rival 'a priori' de su liga y hacerlo en Mareo.

Las rojiblancas vienen de caer 4-0 ante la Fundación Osasuna, segundo clasificado, en un duelo en el que el marcador fue abultado pero las sensaciones del equipo gijonés fueron mucho mejores que en su debut en casa ante el CD Parquesol. De ese primer choque ante las vallisoletanas, en el que cayeron 1-3, al último en Pamplona, el conjunto sportinguista ya demostró mejoría y el siguiente paso es convertir esa evolución en puntos.

Para ello tendrán que imponerse a un Pozuelo que llega dos puestos por encima de las asturianas (14º) debido a que su diferencia de goles entre marcados y encajados es de la mitad (-3). Las madrileñas no han tenido un inicio fácil, con dos derrotas cosechadas ante dos de los filiales destacados de la categoría: Atlético de Madrid B (2-0) y Athletic Club B (0-1). Esos resultados, sobre todo el último ante el tercer clasificado, hacen pensar que no será un duelo sencillo para un equipo joven y en construcción como el gijonés, pero una vez quitados los nervios y el miedo del debut, el bloque hará todo lo posible porque los puntos se queden, esta vez sí, en Mareo.

Uno de los fichajes del equipo asturiano, la zaguera logroñesa Pipa, explicaba en la previa a EL COMERCIO, que en la cabeza del equipo no entra opción que no sea la de sumar y espera hacerle notar a las madrileñas el factor campo en un partido 'a priori' entre equipos del mismo nivel. Puntuar serviría a las rojiblancas no solo para ganar en confianza, sino también para meter distancia con los rivales con los que actualmente están empatadas en el descenso: Madrid CF B -al que se enfrentará la próxima jornada-, Racing Féminas y el propio Pozuelo de Alarcón, que a diferencia del Sporting, llega a la tercera jornada sin haber visto puerta. Las de Alonso estrenaron su renta de goles en el primer partido de Liga, con un tanto de Ichi.