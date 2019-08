La FIFA nomina a Toña Is para el The Best femenino Toña Is, con las jugadoras asturianas María Méndez (izquierda) y Paula Suárez (derecha), tras ganar el Mundial Sub 17. / NEWSPHOTOPRESS «Gracias a todas las personas e instituciones que han confiado en mí», afirma la entrenadora ovetense, «muy feliz» por optar al premio I. A. GIJÓN. Jueves, 1 agosto 2019, 04:50

La FIFA ha reconocido la laureada trayectoria internacional de la asturiana Toña Is con su inclusión entre las diez candidatas al premio The Best, que distingue a la mejor entrenadora de fútbol femenino a nivel mundial. La ovetense, que lideró a la Selección Española Sub 17 hacia el cetro mundial de la categoría el pasado mes de diciembre en México, acumula a sus 53 años un brillante bagaje competitivo en competiciones internacionales, con las mejores promesas a nivel nacional a sus órdenes.

«Gracias a todas las personas e instituciones que han confiado en mí», expresó a través de su cuenta de Twitter la entrenadora asturiana, que mencionó a todas las entidades presentes en su trayectoria desde sus inicios en La Corrredoria y se mostró «muy feliz» por poder optar al prestigioso galardón. Campeona de Europa Sub 17 y Sub 19, Toña Is integró el cuerpo técnico de la Selección Española Sub 20 que se proclamó subcampeona del mundo en Francia el pasado año.

Logros que, junto a su condición de pionera en los banquillos de la Federación Española, le han permitido estar en una selecta lista confeccionada por la FIFA y encabezada por Jill Ellis, arquitecta del dominio tiránico de la Selección Estadounidense. Milena Bertolini, Futoshi Ikeda, Peter Gerhardsson, Joe Montemurro, Reynald Pedros, Phil Neville, Paul Riley y Sarina Weigman completan la lista de candidatos a un premio que se otorgará el próximo 23 de septiembre en una gala que se celebrará en Milán.