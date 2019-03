«El fútbol femenino no es una moda» Las jugadoras del Barcelona celebran su triunfo con un Wanda lleno. / AFP El récord de asistencia a un partido logrado el sábado «es solo el comienzo» MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Martes, 19 marzo 2019, 05:16

El próximo 23 de marzo se cumplen 124 años desde que se celebró el primer partido oficial de fútbol femenino. Fue el primer choque entre dos equipos conformados en su totalidad por mujeres que reconoció la FIFA y no sólo desafió a una sociedad que no creyó en él, sino que sentó la base de todos los que vinieron luego. Más de un siglo después de ese partido celebrado en Londres, fue otro, en nuestro país, el que captaba la atención informativa internacional. El Wanda Metropolitano albergaba un Atlético de Madrid - FC Barcelona femenino que pasará a la historia por batir el récord mundial de asistentes: 60.739 aficionados que suponen un buen golpe de realidad.

La repercusión del fútbol femenino no hace más que crecer, y el esfuerzo conjunto de las propias jugadoras, los clubes y los medios de comunicación tiene mucho que ver. La ex jugadora de equipos como Oviedo Moderno, Levante o FC Barcelona, Montse Tomé, ha vivido en primera persona un cambio que está dando a la mujer «la visibilidad» que merece dentro del deporte.

«La televisión ha llevado el fútbol femenino a las casas y enganchado al espectador. Se ha logrado a base de un fútbol atractivo y de todos los éxitos que se han cosechado en todas las categorías», analiza Tomé.

La asturiana, que forma parte del cuerpo técnico de la Selección nacional, explica que la Federación Española de Fútbol contribuye a ese impulso en base a tres pilares: la creación de un departamento de fútbol femenino, la confección de un cuerpo técnico amplio y específico, y la mejora de las condiciones de las jugadoras.

Ese crecimiento no solo se da en grandes estadios, como el Wanda. En los pequeños campos del Principado también se hace notar ese y es que son más de 400 las mujeres y niñas que juegan federadas en el Principado en categoría regional. Una liga de 20 equipos que no hace mucho no conseguía llegar a 10. Quien no tuvo tantas opciones pero sí logró ser futbolista profesional fue Irene del Río, 'Ille', que colgó las botas en un FC Barcelona desde el que ahora vive esta eclosión del fútbol femenino.

«Me emocioné en el Wanda porque recordé que con ocho años yo ya no tenía dónde jugar porque en Asturias no había equipos para niñas y con esa edad ya no podía federarme con niños», rememora la ovetense.

Ille, que llegó a jugar en Champions, se considera privilegiada por haber vivido del fútbol, y disfruta ahora por compañeras que aún siguen sobre el verde. «La base de ahora va a ser el futuro: tener referentes y verlas en partidos como el del domingo hará que más niñas se animen a jugar y el nivel crezca», comenta la asturiana.

Otro de esos referentes que ha dado la tierrina es María Rodríguez Naves, 'Maru', que se enfundaba los guantes hace 23 años y no se los ha quitado aún. La ahora entrenadora de porteras del Real Oviedo femenino, pasó por las disciplinas de Oviedo Moderno y Atlético de Madrid, y tiene claro qué momento vive ahora el fútbol femenino: la excusa de que no interesaba ya no vale.

«Solo faltaba que alguien apostara en serio por el fútbol femenino: Federación, patrocinadores, medios de comunicación... Muchos clubes llevan años trabajando por el fútbol femenino, y es muy merecido el récord del Wanda», comenta la entrenadora, que espera que las jugadoras alcancen su propio convenio y puedan «vivir y cotizar como un trabajo más».

Las tres forman parte de ese camino que se ha abierto el fútbol femenino a fuerza de derribar muros a patadas, y las tres tienen claro que su esfuerzo no ha sido un sacrificio porque todas ellas, por encima de las adversidades, eligieron dejar claro que fútbol se escribe también en femenino.