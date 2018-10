Loli Villamayor: «Subir al Real Oviedo a Primera es un reto muy lindo» Gloria Villamayor Loli se encuentra cada vez más cómoda en el club pese a haberse incorporado a la disciplina azul hace apenas un mes, y tiene en la exigencia de Pedro Arboleya para con sus jugadoras una motivación extra para completar cuanto antes esa adaptación y alcanzar su mejor nivel MARÍA SUÁREZ Miércoles, 17 octubre 2018, 13:31

La jugadora paraguaya del Real Oviedo, Gloria Villamayor, 'Loli', debutó como titular en el Díaz Vega en la victoria de su equipo ante el Victoria FC, partido en el que marcó los dos goles de las azules. Un debut «soñado» para la delantera, que se ha puesto como objetivos en el club carbayón el reto de devolverlo a Primera División y el de crecer «personal y deportivamente» en la capital asturiana.

Loli se encuentra cada vez más cómoda en el club pese a haberse incorporado a la disciplina azul hace apenas un mes, y tiene en la exigencia de Pedro Arboleya para con sus jugadoras una motivación extra para completar cuanto antes esa adaptación y alcanzar su mejor nivel.

Con la maleta cargada de buen juego aéreo, gol y aptitudes técnicas, la futbolista de Asunción no dudó en aceptar el desafío de jugar en un Real Oviedo al que ve lleno de juventud y calidad, y que, afirma, «va por el buen camino». La punta, que disfruta del buen momento del fútbol femenino en Europa, no olvida tampoco lo difícil que lo tienen las jugadoras en Sudamérica para ser profesionales: sólo Colombia tiene liga profesional, y en el resto de países «no hay el interés de los clubes por profesionalizar el fútbol femenino».

-Debut en casa, dos goles y victoria, ¿estreno soñado?

-¡Claro! ¿A quién no le gustaría debutar como titular, encima en casa y con dos goles que ayuden a tu equipo a ganar? Para mí sin duda es el debut soñado.

-¿Cómo está siendo tu adaptación? ¿Resulta más complicado al incorporarte más tarde que tus compañeras?

-Realmente gracias a la ayuda de mis compañeras y del cuerpo técnico me está costando menos llevar a cabo esa adaptación. Está claro que era un hándicap al llegar mucho después porque estaba sin ritmo y ya casi con el equipo formado, pero ya casi llevo un mes aquí y me estoy sintiendo cada vez más cómoda.

-Ya conocías el fútbol español, ¿qué expectativas tienes puestas en esta nueva experiencia? ¿está resultando diferente a la anterior?

-Mi expectativa es tratar de subir con el Real Oviedo y crecer como jugadora. Respecto a mi etapa anterior en España hay diferencia en cuanto a objetivos, en Zaragoza estábamos en Primera y aquí estamos luchando por ser de Primera, pero esa es la única diferencia.

-¿Qué tal te has adaptado a la ciudad?

-La verdad me estoy adaptando bien. Algunas de mis compañeras me meten miedo con el momento en que llegue el frío, me dicen que lo voy a pasar mal porque odio el frío y vengo de otras temperaturas… ¡pero espero adaptarme también a eso!

-¿Por qué el Real Oviedo? ¿Qué conocías del conjunto carbayón?

-Porque me pareció un reto muy lindo, la verdad. Supe del club por mi representante, que lo conocía y me contó sobre cómo trabajaban y la buena temporada que cuajó el equipo el año pasado, que estuvo a nada de subir a Primera aunque finalmente no se pudo. Sabía que se trataba de un muy buen equipo y que la ciudad era muy bonita, pero más que nada decidí venir porque para mí supone un desafío para crecer como persona y como jugadora, y estoy segura que aquí lo voy a lograr.

-¿Qué objetivos personales te has marcado para esta temporada? ¿Ves al equipo en la buena dirección para pelear los colectivos?

-Mi objetivo personal es llegar a estar en mi mejor nivel para así poder aportar al equipo de la mejor manera. Veo al grupo muy comprometido a pesar de que nuestro equipo es joven. Aquí sobra calidad y siento que vamos por buen camino.

-Desde muy joven ya supiste lo que era competir al máximo nivel, ¿ha evolucionado el fútbol desde entonces hasta ahora? ¿qué pasos deben

darse ahora para normalizar y dar visibilidad a esta disciplina en femenino?

-El fútbol ha crecido un montón, pero no en todos los países por igual. En Sudamérica sólo Colombia tiene una liga profesional, que está muy bien. En los otros países estamos a años luz de poder avanzar porque no hay ese interés de los clubes por profesionalizar su fútbol femenino. Y no se ajusta a la realidad porque en Sudamérica hay muchas jugadoras con calidad y que pueden llegar competir profesionalmente.

-¿Cómo se trabaja a las órdenes de Pedro Arboleya? ¿Qué te pide sobre el verde?

-¡Qué pregunta! Nuestro entrenador es súper exigente, algo normal teniendo en cuenta la calidad de las jugadoras que tiene. Su mayor virtud es que trata de sacar lo mejor de cada una de nosotras y eso te motiva, para mí al menos es un gran incentivo.

- Y, para los que no lo hayan podido ver aún... ¿qué tipo de jugadora es Loli Villamayor?

-Soy una jugadora con potencia y visión de juego, me gusta ir por alto y trato de ser técnica y aportar goles. Creo que puedo ser una más sumando cosas al equipo.