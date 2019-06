Marta Reyes, tercera jugadora a la que no renueva el Real Oviedo Marta Reyes La lateral no seguirá en el club tras una temporada como carbayona, mismo desenlace que sus compañeras Carol y Nuria MARÍA SUÁREZ Martes, 4 junio 2019, 11:31

El Real Oviedo sigue avanzando en el diseño de la plantilla con la que debutará en la Primera B, categoría de nueva creación a la que consiguió ascender la presente campaña. Tanto con altas, como la de la japonesa Yuki Togawa, como con bajas, la última la de la defensa Marta Reyes.

Para esa nueva temporada el club carbayón ya ha anunciado una renovación, la de Isina, y son cuatro las bajas respecto a la plantilla de este año. Ni Carol ni Nuria Rodríguez tuvieron oferta para renovar, y en esa misma tesitura se encuentra ahora Marta Reyes, que tenía contrato hasta el pasado 31 de mayo.

Pese a ser una fija en el once la mayor parte de la temporada, el club finalmente ha decidido no continuar contando con los servicios de la maña, y aprovechó el anuncio oficial de la no renovación para desearle a la jugadora mucha suerte en su futuro y para agradecerle su dedicación a lo largo de la temporada.

A la continuidad del cuerpo técnico y de Isina, que afronta su décima campaña en el club, no se unió la de María Méndez. Hasta el momento la salida de la central, rumbo al Depor y a la Liga Iberdrola, es la única baja que no ha dado unilateralmente el club azul. Con la de Marta serán cuatro al menos las ausencias en la nueva categoría respecto al vestuario de este año.