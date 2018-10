Rodiles FS | María Paje: «Cuantos más puntos más tranquilidad para disfrutar» María Paje, del Rodiles FS La futbolista del conjunto maliayés destacó que el pasado sábado bloque supo «aguantar y competir» ante un hueso duro, como el Valdetires (3-5), y eso hace que el vestuario afronte la nueva jornada «con buen sabor de boca» pese a la derrota MARÍA SUÁREZ Viernes, 26 octubre 2018, 11:43

La jugadora del Rodiles FS, María Paje, tiene clara la mejora del equipo respecto a la campaña pasada y el hecho de que, traducirla en más puntos durante la primera vuelta, hará que el grupo tenga «tranquilidad y confianza» para poder «disfrutar más».

María, a la que su entrenador Santi Tuero le pide «más agresividad» sobre la pista, tiene motivos para ganar en confianza, ya que, tras venir del fútbol campo el año pasado, esta temporada tiene más interiorizados los movimientos sobre la pista y se ha convertido en la única zurda del equipo.

La jugadora tiene claro que queda «mucho por aprender», pero también que el bloque ha mejorado tanto individual como colectivamente y eso se nota en partidos como el de la pasada jornada, en el que frenaron a un rival que venía de ganar todo por goleada.

-¿Cómo se vio equipo al volver tras tres semanas sin competición?

-Bastante bien, la verdad, porque se notaban las ganas de volver a jugar que teníamos todas. Sabíamos que era complicado y que si no éramos intensas el partido se nos podía hacer muy largo.

-¿Deja buen sabor de boca el encuentro pese a la derrota por el hecho de haberlo peleado?

-Sí, claro. El Valdetires es un gran rival y venía de conseguir unos resultados muy abultados a favor en sus anteriores partidos. Nosotras supimos aguantar y competir en todo momento, y eso deja muy buen sabor de boca pese a la derrota.

-¿Qué habéis trabajado en estas tres semanas? ¿Como se mantiene el ritmo de competición sin partidos?

-Fue prácticamente como volver a la pretemporada, trabajamos tanto el aspecto físico como el táctico. Además, durante estas semanas hemos jugado varios partidos contra los chicos del Rodiles, por lo que no hemos dejado de afrontar partidos aunque no tuvieran ese carácter competitivo.

-¿Qué tal te encuentras a título individual? ¿Qué te pide el entrenador sobre la pista?

-Mucho mejor que el año pasado, ya que voy interiorizando los conceptos por lo que no tengo que estar pensando tanto en ello mientras juego. Santi me pide que sea más «agresiva» jugando y que tenga confianza con el balón.

-Te has quedado como única zurda del equipo y gozas de más minutos, ¿qué aprendió María Paje de la temporada pasada y cómo ha crecido la de esta campaña?

-Aún no llevamos mucho de esta temporada pero noto la mejora en lo que se refiere a automatizar movimientos, jugadas. He pasado de no saber prácticamente nada del fútbol sala a tener unas ideas básicas claras muy válidas sobre la pista.

-¿La unidad del grupo sigue siendo clave para mejorar como bloque?

-Claro, es un deporte de equipo, cuanto más unidas estemos mejor saldrán las cosas y más fácil será superar los momentos difíciles de la temporada. Además, la mayoría hemos jugado juntas muchos años en campo y nos conocemos bien.

-¿Qué ha aportado tu faceta en campo a tu papel en sala? ¿Y qué fue lo que más te costó adaptar o corregir?

-Creo que jugar a banda cambiada es una de las cosas que más me está costando.

-El objetivo primordial es mantener la categoría, ¿otra meta secundaria lograrlo disfrutando algo más que la campaña pasada?

-Sí, conseguir sacar más puntos que la temporada pasada en la primera vuelta nos daría algo de tranquilidad y confianza para poder disfrutar más, ya que el año pasado los resultados de la primera vuelta nos hicieron estar en la zona baja de la tabla durante gran parte de la temporada.

-¿Ha cambiado mucho el equipo debutante de la temporada anterior al que ahora se desenvuelve conociendo un poco más la categoría y sus propias características como equipo?

-Prácticamente todas venimos de campo y para muchas el año pasado fue el primero que jugábamos a fútbol sala, asique sí. Aunque todavía nos queda mucho por aprender, hemos mejorado bastante tanto a nivel individual como a nivel colectivo.