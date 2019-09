Marina Crespo: «Ser titular fue un premio que no me esperaba» Marina Crespo en los campos de entrenamiento del Real Oviedo femenino. </p><p> La canterana, con ficha del filial, fue titular ante el CE Seagull en el debut en Reto Iberdrola MARÍA SUÁREZ Viernes, 13 septiembre 2019, 19:18

La joven futbolista del Real Oviedo, Marina Crespo, fue una de las protagonistas del primer partido del equipo en Reto Iberdrola, choque en el que jugó los 90 minutos y en el que contribuyó a la victoria de las azules (2-1). La canterana se ganó la confianza del técnico Pedro Arboleya y salió de inicio en el debut liguero, papel que «no esperaba» y que para la mediocentro fue «un premio«.

La jugadora carbayona, a la que entrenaron sus ahora compañeras Gordi e Isina en categorías inferiores, reconoció que tener minutos es sinónimo de coger confianza y analizó el partido de las azules. La propia Crespo explicó que falta aún trabajo sobre la hierba para adaptarse al cambio de superficie de San Gregorio, pero se mostró convencida de que el cambio beneficará al juego de las carbayonas.

-Debut y de titular, ¿te lo esperabas?

-No me lo esperaba para nada. Yo intento hacerlo lo mejor posible en cada entrenamiento y en cada partido, así que sin duda, haber podido jugar los 90 el domingo para mí fue todo un premio.

-¿Cómo te encontraste sobre el terreno de juego? ¿Qué indicaciones te había dado Arboleya?

-Me encontré bastante cómoda. Pedro no me dio ninguna indicación en particular, traté de seguir las que dio en general a todo el equipo. Al final, que cuenten contigo siempre es algo que te da confianza como jugadora.

-¿Cómo es jugar al lado de jugadoras como Henar y Cienfu, también de la casa y que han crecido de la mano del primer equipo?

-Ambas me transmiten muchísima seguridad, y eso se nota en la confianza a la hora de jugar. Intento aprender de ellas, al igual que el resto del equipo. Tengo la suerte de jugar con futbolistas como Isina y Gordi, que fueron mis entrenadoras cuando era más pequeña.

-¿Está equipo adaptándose aún a estrenar campo? ¿Os beneficia jugar sobre hierba natural?

-No estamos acostumbradas a jugar en hierba natural y eso hace que el equipo aún tenga que acabar de adaptarse, pero estoy segura de que jugar en esta superficie va a beneficiar mucho a nuestro estilo de juego.

-¿Cómo ha madurado la Marina Crespo que empezaba a subir con el primer equipo a la de ahora, en la que Arboleya confía para estrenarse en una categoría como Reto Iberdrola?

-No sé si habré madurado mucho pero lo cierto es que esta temporada es todo un reto para mí en lo personal. Lo afronto con muchas ganas e ilusión y espero evolucionar lo mejor posible junto al equipo y en una categoría tan competida como esta.

-¿Qué diferencias has notado en esta nueva división respecto a la antigua Segunda?

-En la que ahora es Primera Nacional participé con la temporada avanzada, y en esta campaña en Reto Iberdrola solo hemos jugado un partido, pero es cierto que ya se nota el incremento de la competencia más si cabe. Este año todos los rivales nos van a exigir el darlo todo en cada partido.

-El equipo se ha reforzado, también en tu posición en la medular... ¿cómo ves a las nuevas incorporaciones?

-La competencia sana siempre es bien recibida, es buena y ayuda a que te exijas aún más a ti misma. Los fichajes han aportado mucho, han subido el nivel del equipo.

-El próximo duelo ante el Racing, un viejo conocido... ¿qué partido esperas?

-Sabemos que va a ser un partido muy disputado, y el Racing va a tratar de ponernos las cosas difíciles jugando en su casa.