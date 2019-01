Noe: «Todos los equipos pasan malas rachas» La centrocampista espera un Oceja que venga «a morder» a Mareo MARÍA SUÁREZ Domingo, 13 enero 2019, 06:13

La jugadora del Real Sporting de Gijón, Noelia Fernández, hace balance antes de recibir al Oceja en Mareo en el inicio de la segunda vuelta. La joven futbolista señala que las tres derrotas anteriores a la victoria ante el Gijón FF han sido sólo «una mala racha» y advierte que todos los equipos pasarán momentos como ese a lo largo de la temporada.

La centrocampista cree que el balance de la primera vuelta de las rojiblancas es «bastante bueno» y destaca en su entrevista con EL COMERCIO que lo más importante es que las sportinguistas han logrado «ser un equipo», algo que, explica, no es nada fácil.

Aunque reconoce que hay «aspectos del juego que mejorar», Noe señala que el bloque llega muy bien físicamente tras el parón navideño y que en el vestuario hay ganas de conseguir una victoria que sería «un golpe de moral».

En lo personal, la mediocentro quiere seguir mejorando individualmente pero con el único objetivo de aportar al equipo cada jornada. La jugadora insiste en que el salto del filial al primer equipo es grande por el nivel de los rivales, lo que hace los partidos «más intensos», y se centra en hacer lo que Riki Alonso le pide: mover el balón con rapidez para desordenar al rival.

- ¿Hay mucho salto del filial al primer equipo?

- Hay mucho salto porque hay más nivel en los equipos a los que te enfrentas, y eso hace que los partidos en esta categoría sean mucho más intensos. A mí el entrenador me pide que mueva el balón rápido y que lo haga con los menos toques posibles para desordenar al rival.

- ¿Cómo le ha sentado el parón al equipo?

- Yo creo el descanso de estos días nos ha venido bien, hace que volvamos todas con muchas ganas de volver a competir.

- ¿Fue especialmente importante cerrar el año con la victoria ante el Gijón FF?

- Sí, llevábamos una racha en la que no conseguíamos sacar los tres puntos y fue importante ganar al Gijón para sumar así motivarnos de cara a volver a la senda de la victoria.

- Friol, Monte y Racing hicieron complicado el mes de diciembre, ¿qué le faltó al equipo esas jornadas?

- Yo creo que fue una mala racha, a todos los equipos tarde o temprano les va a llegar porque la temporada es muy larga, y la nuestra fue esa.

- Es una buena jornada para recortar puntos, el CD Lugo se enfrenta al líder, ¿sería un buen golpe de moral volver a verse cerca de los puestos de ascenso?

- Claro que sería un buen golpe de moral, nos permitiría acercarnos a los puestos de ascenso y ese es nuestro objetivo en este inicio de la segunda vuelta.

- ¿Qué balance haces de esa primera vuelta?

- Está claro que siempre se puede mejorar y queda temporada para ello, pero el balance hasta el momento y teniendo en cuenta lo que va de campaña es bastante bueno.

- En lo personal, ¿cómo te has encontrado?

- Me he encontrado bastante bien pese a la lesión que sufrí, esta liga es bastante más intensa que la regional. Tengo buenas sensaciones sobre el césped y estoy verdaderamente a gusto en el equipo.

- ¿Qué supuso para ti ir preseleccionada con la sub 17?

- Para mí fue una alegría inmensa poder ir a esa concentración, además personalmente me motivó muchísimo. Fue muy especial seguir ese Mundial, lo hice desde casa y hablando con alguna compañera que me iba contando cómo se iba desarrollando todo. Me alegro muchísimo de que acabaran campeonas.

- ¿Qué objetivos te marcas para esta segunda vuelta?

- Me marco como meta a corto plazo intentar mejorar individualmente, pero todo ello para favorecer todo lo posible al equipo a la hora de competir cada jornada.

- En lo colectivo, ¿qué es lo mejor que ha logrado el equipo y lo que más tiene que trabajar?

- Lo mejor que hemos conseguido es ser un equipo que, aunque no lo parezca, es algo muy difícil de lograr. Lo que tenemos que mejorar de aquí en adelante son algunos aspectos del juego.

- ¿Qué esperáis del choque ante el Oceja?

R.- Obviamente el Oceja va a venir a mareo a morder. Va a ser un partido muy intenso. Llegamos todas muy bien físicamente tras el descanso y tenemos muchas de jugar.