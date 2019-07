La ex oviedista Carol González firma con el Málaga CF Carol González. / Hugo Álvarez La gallega, que es una referencia del fútbol playa español, jugará en la división de plata MARÍA SUÁREZ Martes, 16 julio 2019, 18:37

La ex jugadora del Real Oviedo, Carol González, fue confirmada como primer fichaje de la temporada del Málaga CF. El conjunto malacitano, recién descendido de Primera División, está remodelando su vestuario después de que la pérdida de la categoría condicionara su proyecto y la atacante que este año jugó en el Díaz Vega, ha sido su primer objetivo.

La futbolista, natural de Pontevedra, ha vivido un verano inolvidable tras proclamarse campeona de Europa por clubes de fútbol playa -con MVP incluido- y jugar también la Euro Beach Soccer Cup Women en Nazaré (Portugal), donde cayó en en la final ante Rusia.

Carol, que anotó 6 goles la pasada campaña, refuerza ahora a un equipo del que procede uno de los fichajes del Real Oviedo, la portera Alba Hoyas, que se desvinculaba del mismo junto a sus dos compañeras de posición al término de la campaña.

La gallega fue una de las futbolistas que no tuvo la regularidad deseada, y no contó a final de temporada con una oferta de renovación por parte del club carbayón. La falta de minutos no afectó a la experimentada jugadora, que ha firmado con su club de fútbol playa y la selección un verano de ensueño y lo cierra ahora con su fichaje por el Málaga como premio a la perseverancia.