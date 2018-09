Rodiles FS | Alonso: «Tenemos la experiencia que nos faltaba el año pasado» RODILES FS Aboga por seguir mejorando el juego del equipo tras un buen debut en lo que a resultados se refiere, sumando los tres puntos ante el Mutilvera FS MARÍA SUÁREZ Villaviciosa Jueves, 20 septiembre 2018, 18:44

La polesa del Rodiles FS, Paula Alonso, aboga por seguir mejorando el juego del equipo tras un buen debut en lo que a resultados se refiere, sumando los tres puntos ante el Mutilvera FS. La jugadora va más allá, y marca el objetivo del Rodiles no sólo en «mejorar como equipo» sobre la pista, sino en crecer cada vez más «como club».

En lo personal Alonso ve en esta nueva temporada una oportunidad de tener un año bueno después de que la pasada las lesiones no le permitieran tener continuidad con el grupo. La jugadora, que se ve con mayor «responsabilidad», espera cumplir y ganarse la confianza del entrenador, Santi Tuero, y pone en valor la «experiencia» que ha adquirido el bloque tras un año en Segunda.

El ala, que tiene en el vestuario maliayés a «una familia», destaca también la labor del nuevo preparador físico, Michi, y avanza que el objetivo del equipo es afrontar bien el parón de competición y llegar «a tope» físicamente a la segunda quincena de octubre.

Las de Villaviciosa tienen la vista puesta en ese estreno en casa ante el Bilbo FS, y Alonso no tiene la menor duda de que, aunque el rival sea de los más duros de la categoría, el equipo va a jugar «arropado» por una afición cuyo apoyo es «trascendental» para el bloque asturiano.

-Una victoria con solvencia y a domicilio... ¿Qué sensación deja el debut?

-Desde un principio se nos presentaba un partido ante un equipo nuevo en la categoría, al cual no conocíamos. Una vez iniciadas en el partido se vio a un Rodiles con confianza, pero quizá no tan pulcro como se pretendía a la hora de desarrollar el juego. Aún así son 3 puntos conseguidos fuera de casa y eso siempre es un plus de motivación.

-¿Es una ventaja que ya se conozcan las jugadoras del año pasado?

-Está claro que la diferencia es abismal. El año pasado las nuevas incorporaciones tuvieron que hacer un gran trabajo para conseguir adaptarse a las facetas de fútbol sala, por lo que esta pretemporada partíamos con esa ventaja de tener ese punto de experiencia, tanto en el futsal como en la categoría. Mucho más aún si decimos que estamos prácticamente las mismas que el año pasado en el inicio de esta temporada.

-El objetivo pasa por ser mejor equipo, ¿cómo va el grupo en esa faceta?

-Más que buen equipo, que también, buscamos ser mejor club. Año a año se va haciendo más serio, siguiendo una serie de pautas que nos permitan ser mejores cada día y sobre todo poder tirar de cantera cuando se necesite, como es el caso. Las chicas que juegan con el B se están incorporando tanto en el vestuario como en la pista de maravilla y cumpliendo prácticamente en todo lo que el entrenador les exige. Nos caracterizamos por el «buen rollo» que tenemos entre todas las personas que componemos el Rodiles, y creo que eso es algo que en cualquier club se debería de mantener siempre. Ser una familia.

-El año pasado costó arrancar y sumar los primeros puntos, ¿esta temporada es otra historia?

-Como decía partimos con ese grado de experiencia que el año pasado nos faltaba y la incorporación de Michi para la preparación física del equipo nos está ayudando mucho, algo que en lo que quizá el año pasado nos hubiese hecho falta, el trabajo físico. Son como decía 3 puntos importantes que sumamos pero no por ello tenemos que confiarnos. Seguiremos trabajando cada día para intentar ser mejores.

-¿Cual va a ser la mayor dificultad de la temporada? ¿Y vuestros puntos fuertes?

-Con las bajas de Sonia tras su operación de rodilla y la de Gema, es evidente que se pierden dos jugadoras con mucha calidad y que aportaban ese desborde en una jugada o que incluso jugando mal, podían solucionarte en una acción concreta un partido. Salvo eso, creo que el equipo está con confianza y cada una de nosotras vamos a tener que tomar más protagonismo para aportar cosas buenas al equipo. Sabemos que es una categoría difícil y exigente, pero procuramos no plantear demasiadas dificultades porque eso supondría poner límites a un club que no los tiene.

-El equipo encajó dos goles aunque en ningun momento eso supuso una amenaza real para el partido, ¿se analizan a posteriori esas concesiones? ¿es importante de cara a otros partidos que estén más reñidos?

-Después de cada partido Santi trata de visualizarnos o plasmarnos dónde están nuestras carencias, bien sea de cada jugadora en concreto, o del equipo en su conjunto. Como dije antes, no fue un partido en el que mostramos nuestro mejor juego, pero a pesar de ello supimos sacar adelante el partido sin ningún problema. Es importante analizar y saber dónde están nuestros errores para no volver a cometerlos ante rivales que no perdonan.

-¿Cómo se encontró el equipo de físico en el debut en la competición?

-Hicimos una buena pretemporada y eso es algo imprescindible para iniciar bien la temporada. Lo que sí es cierto es que el parón de partidos que nos viene ahora debemos afrontarlo bien en cuanto a preparación física para llegar al 20 de octubre a pleno rendimiento. Esa es la fecha que nos proponemos para estar «a tope».

-En lo personal, ¿qué objetivos se plantea Paula Alonso en esta nueva campaña en el Rodiles?

-Creo que va a ser un buen año para mi. El año pasado tuve una serie de lesiones que me impidieron estar de seguido en la dinámica del grupo, además de incompatibilidad con estudios. Este año a priori parece que se plantea mejor, con más responsabilidades, lo cual me gusta porque en parte ser más partícipe te hace sentirte más importante dentro del equipo. Espero poder ayudar y aportar al equipo el trabajo que vaya realizando a lo largo de la temporada, cumplir, intentar superarme y ganarme la confianza del entrenador.

-Me imagino que habrá ganas ya de trasladar ese estreno liguero, a casa, a Villaviciosa... ¿qué espera el bloque de ese choque ante FS Bilbo?

-No tengo la menor duda de que la afición que nos arropa en Villaviciosa será trascendente con su apoyo. Nos enfrentamos a un equipo que en principio debería estar luchando por alguna de las plazas para optar a la Primera División Nacional, por lo tanto, no va a ser un encuentro fácil, pero daremos la cara y no dejaremos insatisfecho a nadie.