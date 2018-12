El Rodiles busca la victoria de nuevo en Villaviciosa Las maliayesas reciben al penúltimo clasificado, el FS Santurtzi MARÍA SUÁREZ Sábado, 1 diciembre 2018, 04:31

El Rodiles vuelve a jugar en Villaviciosa tras empatar a domicilio ante el Calceatense sin goles y lo hace recibiendo al penúltimo clasificado, el FS Santurtzi (Sábado, 18:30 horas). Las maliayesas han sumado dos puntos en los últimos cuatro partidos, firmando dos empates sin goles ante el Txantrea y el propio Calceatense, y han caído derrotadas ante dos de los pesos pesados de la clasificación: el Cidade Burgas (5-3) y O Fisgón (1-2), pero ambos encuentros siendo disputados por las asturianas.

En esa evolución constante en la que están las de Santi Tuero se enfrentan ahora a uno de los equipos de la parte baja de la tabla, pero no por ello se confían. Así lo advierte la guardameta del conjunto maliayés, Miriam Díaz, que señaló en la previa que los excesos de confianza casi siempre «pasan factura». Pese a no afrontar este encuentro de un modo distinto al anterior, el Rodiles tiene claro el objetivo: que los tres puntos no se vayan de Villaviciosa.

El Santurtzi, por su parte, llega penúltimo con una sola victoria y tres puntos en su haber, números que tratarán de mejorar en su visita a la villa y que complementan un total de siete derrotas. Sólo hay un equipo por debajo de las vascas, el Mutilvera, que aún no ha estrenado su casillero de victorias y tiene un único punto tras haber empatado ante el Valdetires. Las bilbaínas podrían salir del ascenso si suman un punto y no hace lo propio el Orvina, mientras que las asturianas podrían superar al Fervenza si este no suma en su partido del sábado.

Además, a partir del partido de mañana el Rodiles lucirá en su camiseta el lema #JugamosPorLaIgualdad, eslogan con el que se comprometen las maliayesas con la lucha contra la violencia de género y se unen a la iniciativa de la Dirección General de Deporte del Principado de Asturias.