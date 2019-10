Romina: «En fútbol sala una sola no consigue nada» Hugo Álvarez La jugadora del Rodiles está destacando por su acierto de cara a puerta, pero explica el buen rendimiento por la defensa en equipo MARÍA SUÁREZ Viernes, 18 octubre 2019, 13:29

El ala del Rodiles FS, Romina Rivero, está siendo una de las futbolistas más determinantes del conjunto maliayés. La jugadora lleva tres tantos en tres partidos, y todos ellos han servido para sumar puntos. Pese a ello, y el gran paso adelante que está dando como referente de la primera plantilla, Romi insiste en que la principal mejora del equipo de la primera jornada a la tercera ha sido la evolución defensiva.

Para la atacante una jugadora sola en fútbol sala «no consigue nada» y lo mejor que deja en el seno del equipo haber logrado empatar ante dos equipos llamados a dominar la tabla (Valdetires y Txantrea) es el incremento de confianza que eso supone. A pesar de las buenas sensaciones de esas dos jornadas, Romi aboga por dar un paso más para que esos dos empates le sirvan al equipo: ganar en los dos próximos duelos en Villaviciosa ante Ribamontán y FSF Castro.

El primero de ellos, este sábado a las 18:30 horas, presenta una complejidad que la jugadora del conjunto de la Villa tiene asumida porque el Ribamontán, explica en su entrevista a EL COMERCIO, ya le puso complicadas las cosas en el último choque a las asturianas. «Tenemos que estar fuertes defensivamente y precisas de cara a puerta, es un equipo de los que presiona arriba y será un partido duro», advirtió la propia Romina.

¿Sale el equipo reforzado de los últimos empates ante rivales fuertes?

Por supuesto, hemos demostrado que no vamos a ponérselo fácil a nadie y que queremos cuajar una gran temporada, pero para ello tenemos que empezar a ganar.

El último además a domicilio, y remontando un 3-1 en contra, que le añade mérito ¿Mentalmente sois un equipo fuerte en ese sentido?

Sí, que te marquen el 3-1 al minuto de empezar la segunda parte es duro, pero no bajamos los brazos y las ocasiones que tuvimos las aprovechamos. Contra un equipo de esa altura conseguir marcar tres goles no es nada fácil.

Personalmente, dos goles en el último encuentro que sirvieron para sumar ese punto ¿Notas que cada año vas adquiriendo más peso en el equipo?

Bueno al final año tras año vas sumando experiencia y poco a poco vas mejorando a base de entrenamientos. Está claro que no soy la misma que empezó a jugar a fútbol sala en una liga no federada asturiana a jugar en segunda división, pero aún tengo muchas cosas que mejorar. Todas somos importantes, cada una en lo que mejor se le da, pero todas aportamos, al final el fútbol sala es un deporte de equipo y una sola no consigue nada.

Del que debutó en Valladolid y que tuvo que afanarse para empatar, al que no ha dejado ganar a dos equipos llamados a pelar los puestos altos, ¿qué ha evolucionado ya?

Cada partido que pasa vas adquiriendo más confianza. Nunca es fácil debutar fuera, pero sabíamos que teníamos que mejorar en los siguientes partidos y esta claro que lo hemos eso, puntuar contra el Valdetires Ferrol y el UDC txantrea es muy complicado. Aún así, Esto acaba de empezar y tenemos muchas ganas de ir sumando de tres en tres.

¿En qué punto está la adaptación de las nuevas incorporaciones? Conforme pasen las jornadas, ¿se notará aún más la compenetración sobre la pista?

Es su primer año en fútbol sala y la diferencia es muy grande. Lo positivo es que ya nos conocíamos, y teníamos ya la confianza que es necesaria. Entre todas estamos intentando ayudarlas para que la adaptación a la pista sea más fácil. tienen calidad de sobra y a base de entrenamientos van a ser unos refuerzos que nos van a ayudar muchísimo sobre todo defensivamente.

Buen inicio, pero me imagino que con ganas de que llegue esa primera victoria que os haga dar un salto en la clasificación...

Sí, al final empatar contra las que supuestamente van a estar arriba te dan una confianza muy grande. La cuestión es que si no sumas de tres en tres no te sirve de nada, por eso tenemos que aprovechar estos dos partidos que tenemos en casa para intentar sacar los seis puntos.

¿Qué aspectos son los lo que hay que reforzar o que ajustes se necesitan para atar el primer resultado positivo?

El primer partido no estuvimos bien defensivamente, cosa que no nos pasó en los dos siguientes. Si conseguimos mejorar esa faceta estoy segura de que tarde o temprano llegarán los primeros tres puntos, que espero que sean este sábado con nuestra gente.

¿Qué partido esperáis ante el Ribamontán?

Complicado, siempre es duro enfrentarte a estos equipos que te presionan arriba. El año pasado en casa lo pasamos mal, aunque nos llevamos la victoria por la mínima. Ningún rival te lo va a poner fácil porque todas queremos conseguir la victoria, por eso tenemos que estar fuertes defensivamente y precisas de cara a portería, si queremos conseguir esos ansiados tres puntos.