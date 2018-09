Sara: «Tenemos muy claro nuestro nivel de exigencia» García, que llegó este verano al club azul procedente del CSC Ávila, debutó como titular en la portería carbayona en las dos primeras jornadas de Liga, arranque que ha puesto al equipo líder de la tabla y que tiene en una de sus claves el éxito de mantener la puerta a cero MARÍA SUÁREZ Jueves, 20 septiembre 2018, 10:22

La abulense, que reconoce haber pasado una pretemporada dura por el «ritmo de trabajo y los nuevos conceptos técnicos», explica en una entrevista para EL COMERCIO que su objetivo personal en el Real Oviedo sigue siendo «aprender, formarse y aportar al equipo».

La oviedista destaca el trabajo del bloque como elemento clave para explicar los buenos resultados, y es que las azules, afirma, tienen como premisa «no bajar nunca el ritmo». Con las ideas muy claras en cuanto al ascenso que está en juego, la propia Sara apunta a la unión y a la estabilidad del vestuario como la base desde la que se parte, y matiza la importancia de una figura como el técnico, Pedro Arboleya, para la progresión de las jugadoras.

Para la guardameta, que en los partidos con pocas ocasiones trabaja la concentración y la lectura del juego, lo más valioso del técnico es su capacidad para «conocer a las jugadoras», y afirma que su trabajo no sólo aumenta la autoexigencia de las futbolistas sino que también refuerza la «confianza en la toma de decisiones».

-Dos victorias, ambas con solvencia y la puerta a cero... ¿el debut soñado?

- No me puedo quejar. Tenía muchas ganas de coger portería en partido oficial después de las buenas sensaciones de pretemporada. Estas jornadas quizá haya echado de menos alguna intervención más, pero en partidos como estos trabajas la concentración, la colocación, el saber diferenciar cuándo transmitir tranquilidad a tu equipo o pedirles un ritmo más... aspectos que no se trabajan día a día pero que son muy necesarios en los partidos. Aprendes a ver lo que hay detrás del fútbol cuando este sale bien, y con ello también se aprende.

- ¿Cómo fue la pretemporada? ¿Se está notando ese trabajo en este arranque imponente del equipo?

- Mi pretemporada en particular fue dura. Yo venía de un ritmo de juego más lento, partía de distintos objetivos, formas de juego y quizá menos técnica. En líneas generales fue un mes pesado para todas en cuanto a horas de entrenamiento e intensidad, pero poco a poco se fue traduciendo en pequeños pasos hacia los objetivos que nos planteó el cuerpo técnico, y creo que hemos sabido responder con solvencia.

- En lo personal, ¿qué objetivos se marca una al fichar por el Real Oviedo? ¿Está cumpliendo las expectativas el club?

- Mi objetivo principal era aprender y formarme. Quería conocer hasta qué punto era capaz de desenvolverme en otro nivel y cuánto podría aportar yo. No vine con la idea principal de jugar todos o la mayoría de los partidos. Por supuesto que me gustaría, pero considero que ahora mi trabajo de la semana es mucho más importante, en cuanto a mi situación deportiva y mis objetivos se refiere. Y es evidente que estoy viendo resultados.

- ¿Qué define o llama la atención del vestuario del Real Oviedo? ¿Y del técnico, qué cabe destacar de la figura de Arboleya?

- Quizá lo unido que está dentro y sobretodo fuera del campo. Cuando acepté la oferta pensé que así sería, porque sin duda un equipo que funciona tan bien dentro del campo ha de ser buen equipo fuera también, pero no pensé que fuese tanto. Es un bloque muy estable la verdad, y desde el principio te integran y te apoyan, tanto jugadoras como personal técnico. Del míster, destacaría su forma de pensar en cuanto a cada una de nosotras, sabe perfectamente para lo que nos quiere y sabe hasta dónde podemos llegar a dar, y te exige más quizá, para que seas tú la que más te impongas. Tener un entrenador con las ideas tan claras sobre cada una de sus jugadoras te transmite mucha confianza a la hora de la toma de decisión en el campo.

- ¿Cómo se ven las cosas desde la portería? ¿Que supone para una guardameta llegar a la jornada tres sin haber encajado ningún gol?

- Bueno, es un poco el objetivo de este equipo. Nosotras estamos luchando por llegar a una fase de ascenso y queremos hacerlo en las mejores condiciones posibles. Para ello, entendemos que habrá equipos que no puedan generarnos siquiera ocasiones porque sino no estamos al nivel que deberíamos de estar. Tenemos las ideas muy claras en cuanto a nuestro nivel de exigencia. Personalmente me siento muy arropada por parte del equipo, jugar en un equipo de este nivel te aporta mucha confianza y seguridad en ti mismo.

- ¿Cuánto influye en esa fortaleza defensiva el buen juego colectivo del equipo?

- Para que un equipo consiga hacer goles es necesario una base de juego, sobretodo defensiva. En el momento en que se forme un equipo cerrado, difícil de hacer daño, será más sencillo obtener buenos resultados. Primero porque las cosas fluyen más fácil, y segundo porque la confianza en el equipo va en aumento.

- En el polo opuesto del campo, los goles no están faltando... ¿qué hace al equipo tan ofensivo a la par que serio y ordenado atrás?

- Tenemos una idea clara: no bajar el ritmo de juego. Aunque tengamos el partido resuelto en el minuto 20 no vamos a bajar la intensidad, porque nuestro objetivo no es ese. Nosotras jugamos partidos de 90' y trabajamos durante la semana de cara a ello, tratando de trasladar lo trabajado en los entrenamientos a los distintos partidos, desde líneas defensivas y de inicio de jugadas, hasta líneas ofensivas y finalizaciones.

- El próximo fin de semana derbi y el Oviedo juega en casa, ¿es una experiencia nueva como futbolista?

- La verdad es que nunca antes jugué un derbi, no sé lo que esto supone, para mí es tan sólo un partido más. A la hora de jugar me olvido de nombres, de derbis, de clásicos, de debuts, de finales... lo veo como otro partido cualquiera para divertirnos, ganar por supuesto, y acercarnos aún más a nuestros propósitos.

- ¿El vestuario enfoca el derbi como un partido más pese a todo lo que lo rodea?

- Sin duda. Afrontar este partido dándole una mayor importancia que a ningún otro es una forma absurda de meternos presión a nosotras mismas. Al final, no dejan de ser 90' de fútbol como cualquier otro fin de semana. Sabemos lo que queremos sumar con este partido y lucharemos por los 3 puntos como hicimos los domingos anteriores.