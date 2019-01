Rodiles | Alba: «El Rodiles es el club referencia de fútbol sala en Asturias» Alba Huerta, jugadora del Rodiles FS B / Paloma Ucha La canterana no imaginaba ver tan pronto al Rodiles asentado en la categoría de plata MARÍA SUÁREZ Jueves, 17 enero 2019, 20:48

La jugadora del Rodiles FS B, Alba Huerta, es una de esas futbolistas que ya sabe lo que es debutar en la Segunda División de fútbol sala con el primer equipo. Y por si eso fuera poco, la deportista ha visto en apenas dos años como el equipo al que llegó siendo una de las pioneras se ha acabado por asentar en la categoría, siendo el club «referencia» en Asturias del fútbol sala regional.

El club «humilde y pequeño» al que llegó la jugadora ha acabado por reportarle el debut en Segunda, una oportunidad que da el técnico Santi Tuero a las canteranas y que la propia Alba considera una «recompensa al esfuerzo» que realizan con el filial.

Confianza y experiencia son dos grados que la jugadora está adquiriendo a fuerza de trabajar con el primer equipo, aunque nada de eso la distrae de su objetivo: dejar al B lo más alto posible en la tabla ahora que no pasa por su mejor momento.

El hecho de haber comenzado el año con victoria es un plus de energía para un equipo que, tal y como explica la propia Alba en su entrevista a EL COMERCIO, tiene buen ambiente tanto dentro como fuera del vestuario.

- ¿Qué supone para el equipo estrenar el año con una nueva victoria y además a domicilio?

- Una victoria siempre es un plus de energía y confianza para el equipo, y más si es fuera de casa, para dar buen comienzo al año.

- ¿Te imaginabas una evolución así del club cuando te embarcaste en el proyecto?

- La verdad que no. Al principio el club era muy pequeño y humilde y poco a poco estamos consiguiendo estar asentadas en categorías superiores, logrando ser el club de fútbol sala femenino de referencia en Asturias.

- ¿Cómo acabaste vinculada al Rodiles?

- Desde que era muy pequeña me gustaba jugar al fútbol con mis amigos y cuando me enteré de que en Villaviciosa iban a crear un equipo femenino, no me lo pensé.

- ¿Qué supone para ti formar parte ahora de una temporada tan buena para el primer equipo?

- Pues me parece una oportunidad que Santi nos dé minutos porque es la recompensa por la que nos esforzamos día a día en los entrenos.

- ¿Qué metas y objetivos te planteas en esta temporada?

- Me gustaría acabar la temporada con el B en una buena posición ya que es donde juego semanalmente. Y respecto al primer equipo, coger confianza y experiencia jugando para poder ayudarlas cuando lo necesiten y poder contar con más minutos.

- ¿Cómo está siendo la temporada en el B? ¿La posibilidad de entrenar y participar con el primer equipo es importante de cara a crecer como jugadoras de fútbol sala?

- La temporada con el B está siendo buena, aunque no es nuestra mejor momento. Poder entrenar y jugar con jugadoras con un gran nivel y experiencia nos ayuda a exigirnos más cada día y a esforzarnos el triple para no bajar el nivel en ningún momento. Al final todos los entrenos y partidos jugados con ellas nos hacen crecer.

- ¿Cuál es el salto más importante de una categoría a otra? ¿qué te pide Santi en la pista?

- Se nota mucho el nivel de exigencia entre las dos, necesitas más físico, concentración y experiencia. Santi me pide sobretodo que sea importante en el B y pueda aportar frescura y ayuda al A con los minutos que necesiten.

- ¿Qué crees que está haciendo del primer equipo un bloque tan sólido y eficiente este año?

- Estamos trabajando muy bien y entrenando duro para poder conseguir quedar lo más alto posible en la tabla. También se nota el buen ambiente que tenemos todas dentro y fuera del vestuario.

- Próxima jornada en casa y ante el Ourense FSF, ¿qué partido esperas?

- Va a ser un partido difícil aunque esperamos llevarnos los tres puntos para seguir subiendo en la clasificación. Jugar en casa siempre es una ventaja.