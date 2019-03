Carol: «Un club como el Rodiles te devuelve la ilusión de una niña» Carol Fonseca, jugadora del Rodiles FS. / HUGO ÁLVAREZ La maliayesa reconoce que las asturianas aún pueden ser más ambiciosas e inconformistas MARÍA SUÁREZ Viernes, 29 marzo 2019, 18:45

La jugadora del Rodiles FS, Carol Fonseca, ha evolucionado mucho a lo largo de su carrera como futbolista. Uno de esos cambios pasa porque su etapa en el conjunto maliayés -y la exigencia que conlleva la segunda división- le han despertado por igual la competitividad y la ilusión que se tiene cuando una es niña.

La pivot, a la que le hubiera gustado tener algo más de continuidad en los entrenamientos, reconoce que espera seguir llevando la camiseta del Rodiles sobre la pista al menos un año más. El club además, sigue creciendo en lo que a proyección se refiere y este mismo mes se anunciaba un convenio con el Burela FS de Primera que a la defensa le hace sentir «aún más orgullo» al tratarse de un referente a nivel nacional por el trato a la mujer como deportista.

Este paso adelante llega en una temporada en la que la salvación está practicamente conseguida, algo que Carol cree que ha hecho que las maliayesas se relajaran de más en estas últimas jornadas. Las lesiones también han contribuido a mermar la escalada de las de Villaviciosa al enfrentarse a todos los de arriba, y es que ausencias como la de Jessi o Juli en defensa suponen perder figuras casi imposibles de sustituir.

Sin embargo, la falta de efectivos está haciendo que las jugadoras del filial acumulen cada vez más minutos, algo básico, explica Carol a EL COMERCIO, para que crezcan como futbolistas. «Sin la cantera, tener un primer equipo a buen nivel sería impensable», argumenta la jugadora. Entre los objetivos a la hora de hacer balance, la ovetense destaca dos: ser más ambiciosas y no conformarse.

¿Cómo fue ese viaje a Pontevedra? ¿Qué hace especialmente importante las expediciones como la de este fin de semana, en la que toda la sección femenina del club viaja junta?

Pues fue un fin de semana muy chulo. Al final contar en un club con categorías base y además, compartir momentos así, te hace recobrar un poco esa ilusión que se tiene cuando eres niña. El ver cómo afrontaron sus partidos y sobre todo, cómo los viven, crea nostalgia pero transmite esas ganas e ilusión que en momentos determinados nos falta un poco a las más mayores.

La jornada no pudo terminar sumando, y el equipo cayó 5-1 ante uno de los fuertes de la Liga, el O fisgón. ¿Qué sensaciones os dejó el partido? ¿Se ajustó el marcador al juego de ambos equipos?

Fue un partido muy marcado por una primera parte floja. Llegamos al descanso con 4-0 en el marcador y con las sensaciones de no estar del todo cómodas en la pista. En la segunda parte sacamos carácter y ya les pudimos competir más de tú a tú… Al final las bajas por lesiones condicionan y más fuera de casa.

Son numerosas e importantes las bajas que se han acumulado en las últimas jornadas, ¿están pasado factura al abanico de posibilidades para salir a pista?

Desde luego. No estamos teniendo mucha suerte de cara a las lesiones. Comenzamos el año con Sonia fuera, yo misma que he tenido un par de roturas de fibras, luego Jessi, Juli y ahora Nerea. En fútbol sala los equipos son de 10 de jugadoras, si te falta una importante ya se nota imagínate 2-3 cada jornada. Pero bueno, al final la competición manda y hay que adaptarse.

Varias de ellas -Juli y Jessi- son en defensa, ¿Os está costando suplir estas ausencias? ¿Requiere una adaptación por parte de todo el equipo reforzar esa parcela defensiva?

Son dos jugadoras muy importantes para nosotras. Ambas son muy regulares, muy buenas en defensa y con mucha calidad técnica por lo que suplirlas es casi misión imposible. Lo bueno de tener cantera se ve sobre todo en estas cosas. Con las lesiones de las dos cierres principales, Goyache y Clara están disputando más minutos y lo están haciendo realmente bien y a mi personalmente me presta mucho ver como cada día crecen más como futbolistas. Son el futuro del Rodiles.

Se os resiste la victoria desde el partido en casa ante el Universidad de Valladolid (6-0), pero sí que habéis empatado ante equipos fuertes como el Cidade Burgas ¿ha sido este el tramo más complicado de lo que va de Liga? ¿Qué balance haces de todos estos enfrentamientos ante equipos de arriba?

Con la experiencia de la primera vuelta ya sabíamos que el primer tramo de esta segunda iba a ser duro. Al final son equipos que están armados con el objetivo de ascender y, además, cuentan con jugadoras muy experimentadas en fútbol sala por lo que el balance yo creo que es positivo. Hace 7 meses hubiera firmado con los ojos cerrados conseguir la permanencia con tanta antelación aunque sabemos que si queremos crecer tenemos que ser más ambiciosas y no conformarnos. Al final de temporadas haremos un balance y se decidirá cómo podemos afrontar la que viene.

¿Qué es lo que más fuerte ha hecho al equipo esta temporada y cuál el error más importante del que se ha aprendido para lo que esté por venir?

La convivencia dentro del vestuario yo creo que ha sido primordial. Hemos creado un gran grupo y eso se acaba trasladando a la pista. El error puede haber sido el habernos relajado un poco cuando vimos que prácticamente estábamos salvadas. Estoy segura de que si hubiéramos tenido entrenos de más intensidad y hubiéramos salido con más hambre a algunos partidos hubiéramos hecho mejor papel contra alguno de los «grandes»

El A Fervenza ha aprovechado estas jornadas para ampliar distancias a ocho puntos, y se ha colado entre ambas el Ourense, que os saca siete... ¿es una motivación añadida el tratar de repuntar y alcanzar a alguno de ellos en este tramo final?

El A Fervenza es un equipo con un techo altísimo. Son jugadoras muy jóvenes, con el fútbol sala en la sangre y que no han parado de crecer desde que aterrizaron en esta categoría. Es un reto difícil pero bonito, ellas han sacado puntos contra los equipos de arriba y tienen un calendario parecido al nuestro. Veremos si podemos recortarles algo este fin de semana y luego jugar contra ellas en casa y a ver qué pasa.

A nivel individual,estás siendo uno de los pilares, más aún con tantas bajas... ¿cómo llevas esa responsabilidad sobre la pista? ¿como se fortalece la idea de equipo cuando faltan piezas importantes a nivel individual?

La verdad que nunca fui jugadora de «responsabilidades» pero supongo que la experiencia al final te hace cambiar. Yo siempre lo digo: a mí no me gustaba competir, lo que más disfrutaba era jugar «pachangas» y ahora mírame, todo lo contrario. Competitiva al máximo y además disfrutando con ello por lo que me gusta sentirme responsable y poder ayudar al equipo en lo que haga falta. En ese aspecto creo que es importante el papel de las más mayores, transmitirles a las pequeñas que el equipo está por encima de todas y que incluso serás mejor jugadora si con tus acciones haces mejor al equipo.

En tu caso, ¿qué balance haces de la campaña? ¿Te ves un año más, no sólo siendo pieza importante para el club sino también con las botas puestas de nuevo?

No he tenido la continuidad en los entrenamientos que me hubiera gustado debido a lesiones musculares y al final eso acaba afectando al juego. No estoy del todo descontenta pero sí me hubiera gustado hacer una mejor temporada. Pero bueno, aunque no me quedan muchas por jugar una al menos sí jeje. La temporada que viene en principio seguiré llevando esta camiseta con orgullo dentro y fuera de la pista.

¿Qué supone para el club el convenio firmado este mes? ¿Qué implicará a partir de abril el acuerdo con el Burela?

Es una noticia muy importante, no sólo para el Rodiles sino para todo el fútbol sala femenino asturiano. El Burela es un referente a nivel nacional en cuanto al trato a la mujer como deportista y el tener un acuerdo con ellos me hace estar todavía más orgullosa del Rodiles. A partir de abril se comenzará a mirar para jugar algún amistoso con ellas, ir a ver algún partido de Primera División además de que alguna de las jóvenes con mayor proyección pueda disfrutar de entrenamientos con parte de las mejores jugadoras de fustal de España. Sin duda es un paso adelante para el club.

¿Ha sido el año soñado después de conseguir la permanencia con todo lo que costó la temporada pasada?

Podría decirse que sí. Empezamos la pretemporada con dudas pero hemos visto que podemos competir en esta categoría sin ningún tipo de problema. Estamos orgullosas de ello y continuaremos entrenando para seguir subiendo el nivel.

Próximo partido en casa ante el FS Calceatense, contra el que empatábais a domicilio en la primera vuelta ¿qué partido esperáis?

Son un equipo que sabe defender muy bien, muy guerreras y bien posicionadas en la pista. Será un partido muy disputado pero en casa nosotras tenemos un plus y estoy segura de que lo aprovecharemos.

Este mismo fin de semana asumía Zaira de nuevo la responsabilidad bajo palos, ¿qué rol juega la cantera y cómo han resultado esas intervenciones de las más jóvenes con el primer equipo?

Es algo muy importante para el club. De no estar Zaira, que hizo grandes paradas el sábado, se hubiera tenido que poner cualquier jugadora. Al final tener cantera te da mucho y más si el equipo b entrena con nosotras a diario. Además la ilusión y las ganas que transmiten son impagables, te hacen recordar el por qué estás jugando. Sin la cantera, el primer equipo a buen nivel sería impensable.