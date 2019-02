Rodiles FS | Nuria Vallina: «El crecimiento del Rodiles en solo dos años es increíble» El Rodiles B defiende título en la Copa Federación tras quedar terceras en Liga MARÍA SUÁREZ Jueves, 21 febrero 2019, 19:59

La jugadora del Rodiles B, Nuria Vallina, señala que quiere que el primer equipo llegue lo más alto posible y destaca que las de Santi Tuero no van a conformarse con estar en mitad de tabla dada la buena trayectoria de las maliayesas en lo que va de Liga. La joven futbolista admite que resulta increíble el crecimiento del club en apenas dos años y reconoce para las canteranas tener un A en Segunda es una posibilidad de crecer y de plantearse retos como jugar en las categorías más altas del fútbol sala español.

Vallina, que ya sabe también lo que es debutar con el primer equipo, recuerda ese momento por los nervios del debut pero también por el apoyo recibido por el resto del vestuario. Un momento «muy especial» la temporada pasada que se une a la evolución que ha tenido la jugadora en la presente campaña, en la que se ha visto «creciendo personalmente» y adquiriendo una mayor experiencia en la pista.

Tuero sabe que cada jugadora del filial convocada «intenta dar lo mejor de sí» y eso es lo que para la canterana da un valor especial al B, que al ser más jóvenes aportan «algo distinto». Nuria, que empezó en sala hace cuatro años, tiene claro que verse mejorar y pelear por un objetivo común con sus compañeras es «una de las mejores sensaciones» que puede tener.

La jugadora admite que el filial maliayés podía haber logrado mejores resultados en la liga regular, pero señala que se quedan con lo bueno y los errores les sirven como aprendizaje. Más aún ahora que las canteranas del Rodiles se preparan para una Copa Federación en la que defienden título y tienen como objetivo repetir triunfo.

P.- Habéis acabado vuestra Liga con victoria y un tercer puesto, ¿qué balance hacéis?

R.- Sabemos que podríamos haber logrado mejores resultados en determinados partidos y así haber conseguido un mejor puesto, pero nos quedamos con lo bueno y intentaremos mejorar lo malo.

P.- En lo personal terminas la temporada regular con gol en el último partido también... a título individual, ¿qué ha supuesto este año para ti en tu evolución deportiva?

R.- Este año me ha servido para crecer personalmente y sobre todo para coger más experiencia en la pista.

P.- Ya sabes lo que es debutar con el primer equipo y en una categoría tan importante como la segunda división, ¿cómo recuerdas ese momento? ¿qué significa para ti haberlo logrado?

R.- Recuerdo que estaba nerviosa, sabía que tenía que dar lo mejor de mí durante los minutos que estuviera en la pista para poder ayudar a mi equipo. Es diferente, es otra categoría y jugar con el primer equipo siempre es especial para cualquier jugadora que tenga la oportunidad de hacerlo.

P.- ¿Qué valor tiene competir con un equipo conformado por jugadoras tan jóvenes?

R.- Llevamos ya en torno a tres o cuatro años jugando juntas, y, al ser jóvenes y llevarnos tan bien, nos entendemos y tenemos mucha ilusión por cada partido partido que disputamos en equipo cada fin de semana.

P.- ¿Qué objetivo os marcáis en la Copa Federación que se inicia ahora?

R.- Lo tenemos claro: vamos a por todas. Queremos llegar a la final y traernos la Copa para Villaviciosa.

P.- ¿Cómo llegáis a ella? ¿Supone una presión o una motivación añadida el defender el título?

R.- Nos prepararemos lo mejor posible para llegar a conseguir un alto nivel y ponérselo difícil a los contrarios, y además me parece que llegamos en un buen momento. Siempre hay una gran motivación, y saber que podemos defender nuestro título nos llevará a hacer más aún.

P.- ¿Qué papel ha jugado la cantera en estos dos años para el primer equipo?

R.- Nuestro entrenador sabe que en el momento que nos llame para ir a jugar con el primer equipo intentaremos dar lo mejor, para ayudar en lo que mejor sabemos hacer cada una de nosotras. Al ser más jóvenes, supongo que podemos aportar algo distinto.

P.- ¿Cómo fue tu debut con el A?

R.- Jugábamos fuera de casa, e íbamos con muy poca gente. Jugar con el A y ver como las jugadoras me animaban y me ayudaban en cada momento me reforzó para que todo me saliera mejor y llegar a tener la confianza que necesitamos todos en esos momentos.

P.- ¿Qué significa para ti estar en una lanzadera como es el filial de un equipo que compite en segunda división?

R.- Es una motivación porque nos da la posibilidad de crecer y algún día poder llegar a jugar en segunda división nacional o incluso más arriba aún

P.- ¿Está siendo histórica la campaña del primer equipo, situado cómodamente en mitad de tabla?

R.- Todas queremos que el primer equipo llegue lo más alto posible y no nos vamos a conformar con estar en mitad de la tabla, aunque es increíble ver cómo crecimos en apenas dos años.

P.- ¿Qué ha cambiado del del año pasado al bloque que este tiene prácticamente atada la permanencia?

R.- La presión de saber que este año aseguramos que el año que viene seguiremos aquí y ver que somos capaces de esto y más son factores que nos animan a nosotras mismas a conseguir lo que queremos.

P.- ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol sala? ¿Qué objetivos te marcas a corto y medio plazo?

R.- Empecé hace cuatro años y nunca pensé que llegaría al punto en el que me encuentro ahora, verme mejorar y luchar con mis compañeras por algo que queremos es una de las mejores sensaciones que he vivido nunca. De momento y hasta que pueda, seguiré mejorando y jugando en este gran equipo, pero no tengo muy claro que haré en el momento que empiece a estudiar una carrera.