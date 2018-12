Rodiles FS | Clara: «El Rodiles es una oportunidad que no tiene cualquiera» Clara Rodríguez. / InTheZone La futbolista debutó en Segunda División con el primer equipo ante A Fervenza MARÍA SUÁREZ Viernes, 14 diciembre 2018, 16:12

La jugadora del Rodiles FS, Clara Rodríguez, debutó en la división de plata del fútbol sala nacional con 15 años recién cumplidos, una «oportunidad» tal y como explica la joven futbolista, que «no tiene cualquiera». La canterana reconoció que al ser su primer partido le costó meterse en él porque no es lo mismo que entrenar con el primer equipo, pero las indicaciones del míster, Santi Tuero, y la ayuda de sus compañeras, fueron fundamentales para coger confianza.

La futbolista, ala-cierre que juega cada semana con el B, lamentó no haber traído los tres puntos de Ferrol, donde cayeron por la mínima ante un rival directo en la tabla, pero señaló que el equipo hizo un buen partido y con protagonismo de las canteranas.

La propia Clara explica que ganar la próxima jornada al Muslera (sábado, 18:00 horas) sería importante para las maliayesas y les daría más «tranquilidad» para disputar puntos a los equipos de la parte alta de la tabla.

Respecto a la campaña con el B, la jugadora se muestra autocrítica con el rendimiento del grupo ya que en algunos partidos podría haberlo hecho mejor y sumado de tres y no se logró, pero está convencida de que en la segunda vuelta el equipo rendirá «mucho mejor».

P.- A punto estuvisteis de venir con puntos de Ferrol, ¿cómo fue el partido?

R.- Aunque no consiguiésemos llevarnos los 3 puntos, a mí me pareció que hicimos un buen partido. Además hay que tener en cuenta que la mayoría éramos del B.

P.- Para ti especial además, supuso tu debut... ¿qué recuerdo te deja?

R.- A mi me encantó jugar con el equipo de Segunda División, porque es una oportunidad que no tiene cualquiera y ya que aquí la tenemos la hay que aprovechar, aunque me hubiera encantado llevarnos los tres puntos.

P.- ¿Cómo te encontraste con el primer equipo? ¿Qué indicaciones te dio Santi Tuero?

R.- Al principio me costó un poco ya que era mi primer partido , aunque la mayoría de las veces entreno con ellas, pero no es lo mismo aunque siempre te intentan ayudar. Santi me dio las indicaciones que me suele dar en todos los partido que tuviese confianza con el balón y que jugase fácil y desde ahí ir cogiendo más confianza.

P.- ¿Competir en segunda es un premio al trabajo que venís haciendo las más jóvenes desde abajo? ¿Es un aliciente para la cantera saber que en este club se puede dar ese paso?

R.- Si, saber que tenemos un equipo en una categoría así te ayuda porque sabes que si te lo tomas enserio puedes jugar algún partido.

P.- Partido contra el Muslera, ¿sería importante para el equipo meter distancia con equipos de la misma zona de tabla?

R.- Sí, porque así tendríamos un pequeño margen de error para enfrentarnos a equipos más fuertes que estén más arriba en la tabla. Además las victorias en casa suelen estar más a nuestro alcance, ya que en casa tenemos el apoyo de nuestra afición.

P.- ¿Cómo está siendo la campaña en el B?

R.- Yo creo creo que estamos teniendo una buena temporada aunque tuvimos dos partidos que pienso que lo podíamos haber hecho mejor y conseguir la victoria pero no pudo ser así.Pero estoy segura de que en la vuelta lo haremos mucho mejor que en la primera vuelta.

P.- En tu caso, ¿qué te ha aportado rodar con el filial y qué cosas de las aprendidas hasta ahora has podido poner en práctica este fin de semana en el viaje a Burela primero y a Ferrol después?

R.- Pues prácticamente todo porque antes de jugar con el filial jugábamos en la liga cadete que era una liga de muy pocos equipos entonces no jugábamos prácticamente nada además no era una liga federada. Y en Galicia al final lo tenías que dar todo porque son equipos muy buenos.