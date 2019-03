El Rodiles al completo visita Pontevedra Los equipos de la cantera maliayesa acompañan al equipo a su duelo con O Fisgón MARÍA SUÁREZ Viernes, 22 marzo 2019, 21:32

El Rodiles sigue con su particular 'tourmalet' y tras enfrentarse ya a los cuatro primeros con resultados más o menos buenos, le llega el turno de verse las caras con el quinto: O Fisgón. El viaje será especial para la expedición maliayesa, a cuyo primer equipo acompaña en esta ocasión toda la sección femenina del club.

Las asturianas viajan a Pontevedra (sábado, 19 horas) con el objetivo de dar la sorpresa para seguir el ritmo que marca el A Fervenza, que ganó precisamente a las pontevedresas en la pasada jornada (4-2). El conjunto rosa es quien rivaliza en mitad de tabla con las asturianas, quienes, tras perder contra ellas el duelo directo (1-0), se han quedado a cuatro puntos. Mientras que A Fervenza subía una marcha -ha ganado a O Fisgón, Cidade Burgas y empatado con el Txantrea-, las asturianas mantuvieron el tipo con un calendario que no parece tan sencillo como los resultados de su rival reflejan.

Las de la Villa empataron con el Cidade Burgas en la última jornada (2-2) en un buen partido, e hicieron lo propio a domicilio ante el Valdetires FS (2-2) antes de ganar con solvencia al Universidad Valladolid (6-0). Sin embargo, el peor resultado de lo que va de 2019 -donde sólo habían caído ante el líder, el Bilbo- lo trajeron de navarra. Las asturians caían ante el Txantrea (6-2) en un partido al que salieron mal de inicio y que deja lección importante en el seno del conjunto maliayés: no se puede bajar la guardia.

En la primera vuelta O Fisgón se llevó los tres puntos de Villaviciosa (1-2), y pretende repetir signo en casa para tratar de adelantar precisamente al Txantrea y al Cidade Burgas, empatados en 4ª y 3ª posición y sólo dos puntos por encima de las pontevedresas.

Son 12 los puntos que separan a ambos equipos pero eso no es impedimento para un Rodiles cuyo objetivo es competirle los resultados a cualquier rival. Todo ello pese a que no llega el duelo en su mejor momento: las de Santi Tuero solo han sumado 5 de los últimos 16 puntos en juego, algo que se explica si se atiende a que ha jugado contra todos los de arriba a excepción del Valladolid. Las asturianas tendrán que ser especialmente rudas en defensa, ya que O Fisgón no está en puestos de ascenso, pero si algo hace cada jornada desde el tercer partido de Liga es marcar goles.