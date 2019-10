Rodiles FS | Goyache: «Esta campaña las jóvenes ganaremos importancia» Laura Goyache. / Hugo Álvarez La canterana analizó los tres empates del equipo en un inicio liguero que deja «buenas sensaciones» sobre la pista MARÍA SUÁREZ Domingo, 13 octubre 2019, 19:16

La jugadora del Rodiles FS, Laura Goyache, analizó los tres empates del equipo en este inicio liguero, dos de ellos ante rivales fuertes y que dejan «muy buenas sensaciones» en el vestuario. Para la futbolista del conjunto maliayés los últimos ante Valdetires y Txantrea han fortalecido al bloque, mientras que el del debut ante el Universidad Valladolid demostró que las de Villaviciosa no dan por perdido ningún partido aunque se les ponga muy en contra.

La canterana es consciente de que este año las jugadoras más jóvenes tienen que dar un paso más en su papel como parte del primer equipo, en el que ya han debutado todas las jugadoras del B la pasada campaña y que ahora tiene la doble función de curtirlas a base de más minutos. La propia Goyache ya sabe lo que es marcar esta temporada, y no sólo se pone como objetivo seguir mejorando en una categoría nacional en la que ha ganado mucho en confianza, sino que espera que la base del club siga creciendo cada vez más.

Dos jornadas, dos empates, ¿qué balance hizo el vestuario de ese arranque?

Fue una de cal y una de arena. El primer partido no estuvimos bien, pero me quedo con la actitud del equipo de no perder la cara al partido yendo perdiendo 3-1. Y el segundo todo lo contrario, hicimos un muy buen trabajo defensivo que nos permitió sacar un punto, incluso pudimos haber sacado los tres ante uno de los fuertes de la categoría.

¿Y el tercero que acaba de cosechar el equipo ante el Txantrea? ¿Qué sabor os deja?

Fue un partido muy igualado durante todo el encuentro, pero ellas se llegaron a poner dos goles por delante. Pese a esa ventaja nosotras seguimos compitiéndolo hasta el final, empatamos e incluso pudimos ganar. Es un empate más pero este nos deja también muy buen sabor de boca porque sabíamos que iba a ser duro y en su casa, y traernos algún punto a la Villa era nuestro objetivo.

¿Ocurrió igual ante el Valdetires? ¿Que las sensaciones valieron más que lo que refleja el punto sumado?

Sí, porque fue un encuentro muy igualado, en el que ambos equipos nos medimos también de tú a tú. Salimos con muy buenas sensaciones de ambos duelos.

Personalmente, la propia Carol comentaba la semana previa al debut que era una temporada en la que jugadoras como tú daríais un paso al frente con el primer equipo, ¿te ves afrontando esa evolución esta campaña?

Sí, yo creo que está temporada las jugadoras más jóvenes tenemos que ganar en importancia y tanto el entrenador y como las compañeras nos apoyan mucho, lo cual lo hace más fácil.

¿Cómo has evolucionado sobre el parqué?

Yo creo que he crecido un poco en todo en este tiempo en el que he podido ir sumando minutos en la categoría, pero, sobretodo, en confianza sobre la pista.

Además con gol, y de los que dan puntos, ¿qué objetivos te planteas personalmente este año?

Simplemente quiero seguir mejorando individualmente, para poder ayudar al equipo a conseguir los objetivos.

Está siendo un inicio fuerte, ¿cómo se ha amoldado el equipo en tan poco tiempo a las bajas?

Son bajas importantes porque ya llevaban tiempo con nosotras pero nos hemos reforzado bien y tenemos buen equipo.

Los tres refuerzos provienen de fútbol campo, ¿es ya algo habitual pulir en poco las características propias del fútbol once en la plantilla? ¿Cómo ves a las nuevas en ese trabajo de adaptación a la pista y a los mecanismos del equipo?

Sí, al final todos los fichajes que hicimos hasta ahora para el A son jugadoras de fútbol campo, por lo que ya es habitual. Las veo muy bien, es difícil el cambio pero están trabajando mucho y en poco tiempo ya no se notará la diferencia.

El filial siempre ha tenido un papel exponencial, y tú eres muestra de ello... ¿cómo ves a las chicas que vienen desde abajo?

Las veo con muchas ganas, cada vez son más niñas que se unen a los equipos de la base y eso es muy bueno. La relevancia del filial va aumentando, se ve si te fijas en el paso de las temporadas: el año pasado ya debutaron todas las jugadoras de B en Segunda División, a nivel nacional, y este año seguro que van sumando cada vez más minutos.