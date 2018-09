El Rodiles FS va «a por todas» en Navarra Las asturianas se estrenarán este sábado frente al Multivera, en una campaña en la que el objetivo es hacerse fuerte en división de plata del fútbol sala nacional MARÍA SUÁREZ Viernes, 14 septiembre 2018, 14:13

El Rodiles comienza la competición jugando a domicilio, y el primero de sus viajes llevará a las malieyesas a casa de un debutante en la categoría: el Mutilvera(sábado 15, 16 horas). Las asturianas se estrenarán en Navarra en una campaña en la que el objetivo es hacerse fuerte en división de plata del fútbol sala nacional, y para ello el primer paso, además de reforzar su juego en equipo, pasa por volver con buenas sensaciones y puntos del Polideportivo del Valle de Aranguren.

Ante ellas un rival del que poco se sabe y que el pasado mes de junio celebraba su ascenso a la Segunda División y buscaba en sus redes sociales jugadoras dispuestas a adquirir el «compromiso y la responsabilidad» que implica competir en una categoría tan exigente. El equipo navarro, que afronta con «ganas» su debut, forma parte de la estructura del UD Mutilvera, viejo conocido del fútbol asturiano después de cruzarse como rival en el exitoso camino del Real Oviedo Vetusta a la Segunda B. «Nos toca disfrutar con la mayor de las ilusiones para seguir aprovechando cada día y mejorar y aprender juntas», comenta el propio club en el anuncio del enfrentamiento ante el Rodiles.

Por su parte, las jugadoras entrenadas por Santi Tuero afrontan este debut con la ya sabida baja de Sonia -que rompió cruzado y menisco el pasado mes de julio- y con la novedad en plantilla de Sonia García, jugadora procedente del fútbol campo que está adaptándose al sala en esta nueva temporada tras jugar en clubes como Real Oviedo y Sporting de Gijón.

La atacante Nerea Álvarez, avanzaba en una entrevista a EL COMERCIO a principio de la semana de trabajo que el vestuario tenía clara la premisa de viajar a Navarra «para ir a por todas». Esa ambición no distrae a las maliayesas, y la propia jugadora advirtió que ante el Mutilvera el objetivo del equipo no debía ser otro que no fuera hacer buena su experiencia la pasada campaña. «Tenemos que tirar de ese bagaje, y demostrar que el juego que plasmamos en la segunda vuelta del campeonato no fue una casualidad», concluyó la leonesa, que partirá a Mutilva con sus compañeras el mismo sábado por la mañana.