Rodiles | Nerea: «Hemos aprendido a jugar disfrutando y compitiendo» Nerea Álvarez, jugadora del Rodiles FS. / HUGO ÁLVAREZ La leonesa explica que la derrota ante el Txantrea les recordó que no pueden bajar la guardia MARÍA SUÁREZ Gijón Jueves, 21 marzo 2019, 21:23

La jugadora del Rodiles FS, Nerea Álvarez, se confiesa «orgullosa» de lo que han logrado sus compañeras y de cómo ha evolucionado el equipo sobre la pista de una temporada a otra. La atacante ve al conjunto maliayés disfrutar más jugando, teniendo el balón y atreviéndose a hacer cosas, y señala que han aprendido a jugar mejor a fútbol sala «compitiendo y disfrutando». En un balance tan positivo la mejor de las noticias para Nerea es que, teniendo como objetivo la permanencia, el Rodiles FS ha conseguido «consolidarse» como equipo de Segunda División y se ha ganado el derecho a trabajar «para seguir creciendo» en las próximas temporadas.

La futbolista reconoce que tras sumar 19 de 27 puntos posibles, la derrota ante el Txantrea les hizo recordar donde están y les ayudó a asimilar de nuevo que no podían bajar la guardia. Las maliayesas están peleando la séptima plaza con un A Fervenza que a leonesa le gusta especialmente por su «estilo de juego» y la propia Nerea ve en esa lucha un «reto bonito que da una motivación extra» al último tramo de competición.

El ala del conjunto de la Villa valoró también en su entrevista a EL COMERCIO la vuelta de una jugadora como Sonia, que «aporta cosas diferentes y mucha pegada». Nerea reconoció también que tanto la baja de Jessi como la de Julia en defensa restan mucho al equipo, ya que se trata de perder de golpe a las jugadoras «más regulares del equipo» y espera tenerlas pronto de vuelta.

-Parece fácil acostumbrarse a veros plantar cara a los equipos que ocupan los puestos altos de la tabla, ¿cómo fue ese partido ante el Cidade As Burgas?

-Fue un partido muy igualado, más o menos generamos las mismas ocasiones y el resultado es un reflejo de lo que se vio en la pista. La verdad que los partidos contra los equipos de arriba nos dan un plus de motivación y más si jugamos en casa. Tenemos confianza y sabemos que disponemos de los recursos suficientes para plantarle cara a cualquier equipo de la liga y, por qué no, también para llevarnos los tres puntos.

-¿Os hacía falta un partido así tras el mal pie con el que saltásteis al parqué en la visita al Txantrea? ¿Qué aprendizaje os dejó la derrota de Navarra?

-La derrota contra el Txantrea nos sirvió para acordarnos de dónde estamos. Veníamos de conseguir 19 puntos de 27 posibles y muchos de ellos contra rivales que se encontraban por encima de nosotras y quieras que no eso te hace estar un pelín más confiada. El partido nos ha servido para recordar que no podemos bajar la guardia y que tenemos que trabajar al 200% durante la semana para poder competir ese tipo de partidos porque cualquier error en esta categoría -y más contra los equipos de arriba- no se suele perdonar.

-Empatásteis al poco de recibir el mazazo del gol en contra y con poco margen de partido, apenas dos minutos, ¿la fuerza mental y la confianza del equipo son un plus de cara a pelear cada punto en este último tramo?

-¡Desde luego! Estamos haciendo muy buenos partidos, la confianza en este bloque y en este proyecto cada vez es mayor. Creemos en lo que hacemos y sabemos que somos capaces de luchar cualquier partido incluso cuando el marcador no esta a nuestro favor.

-Os ha salido un duro competidor con el A Fervenza, cinco puntos por delante de vosotras y ganando también a los rivales de arriba, ¿es un duelo bonito de aquí a final de temporada pelear por esas plazas con las gallegas?

-La verdad que sí. Personalmente el estilo de juego del A fervenza me gusta muchísimo, me parece un rival duro, muy rápido y con las ideas muy claras. Luchar contra ellas por esa 7º plaza es un reto súper bonito que nos da una motivación extra.

-Precisamente el O Fisgón viene de perder contra ellas, ¿qué partido esperáis en Pontevedra?

-Nos esperamos un partido duro, en la línea de estos últimos. Ellas no pueden conceder más puntos y jugando en su casa seguramente que saldrán a por todas. Así que tocará estar concentradas al máximo, no conceder muchas ocasiones e intentar aprovechar las oportunidades que tengamos.

-Será un viaje especial, porque no lo hacéis solas... ¿qué papel juega la cantera en el proyecto de este Rodiles? ¿Han tenido peso específico completando la plantilla cada semana?

-Juegan un papel importantísimo, al final ellas son el futuro del club. Ya es habitual que alguna entrene con nosotras y que entren en la lista de convocadas para los partidos. Poco a poco, yo cada día las veo mejor.

-¿Qué supone para las más jóvenes acompañaros en esta salida, en la que jugarán sus propios amistosos?

-Imagino que están muy contentas. Al final todo suma, es una experiencia más y una buena oportunidad para que pequeñas y mayores disfrutemos juntas de un buen fin de semana de fútbol sala.

-Habéis tenido que solventar numerosas e importantes bajas... vuelve Sonia Alonso, pero ya en Navarra hubo que improvisar en la posición de cierre ante las importantes ausencias de Julia y Jessi, ¿eso os obliga a ser más fuertes aún como bloque? ¿de qué manera la vuelta de Sonia refresca al equipo de cara a estas últimas jornadas?

-Que Sonia haya vuelto y que encima haya vuelto a este nivel nos ha venido genial. Es una jugadora especial, con mucha pegada y nos aporta cosas diferentes, así que con respecto a su vuelta estamos muy contentas. Y si, tanto la baja de Jessi como la de Julia, son bajas muy sensibles para el equipo porque son dos jugadoras súper importantes, que juegan muchos minutos y siempre están a un nivel muy alto, seguramente sean las jugadoras más regulares del equipo. Así que esperemos que sus respectivas recuperaciones vayan bien y tenerlas prontito de vuelta con nosotras.

-En lo personal, ¿cómo te encuentras? ¿qué balance haces de esta campaña y en qué ha cambiado respecto a la primera en la categoría?

-¡Genial! Personalmente me encuentro muy bien y muy contenta con los resultados de esta temporada, veo que el equipo disfruta más jugando, tenemos más el balón, nos atrevemos a hacer más cosas. Estoy muy orgullosa de mis compañeras y de lo mucho que hemos evolucionado de la anterior campaña a esta. Hemos aprendido a jugar a fútbol sala compitiendo y disfrutando. El balance de esta campaña es muy positivo, al final nuestro principal objetivo era la permanencia y no solamente la hemos logrado sino que nos hemos consolidado como un equipo de segunda con muchas ganas de trabajar y de seguir creciendo de cara a próximas temporadas.

-Esta semana se ha firmado también el convenio con el Pescados Burela FS, ¿qué implica eso para todas las que trabajáis cada semana por el proyecto del Rodiles?

-Es un notición, ¡todo lo que sirva para que el club continúe creciendo bienvenido sea!