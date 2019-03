El Rodiles no puede con O Fisgón RODILES FS Las maliayesas cayeron ante un O Fisgón resolvió en la primera mitad MARÍA SUÁREZ Sábado, 23 marzo 2019, 23:10

El Rodiles FS vuelve de Pontevedra sin puntos tras caer derrotado ante el O Fisgón (5-1) en un choque en el que fue de menos a más, pero en el que no tuvo opciones. El choque comenzó con dos buenas intervenciones de Zaira, que bajo palos resolvió bien las primeras ocasiones ejecutadas por el conjunto local. En un principio ambos equipos alternaron la posesión y el partido no se caracterizó por las llegadas al área, sin embargo antes de cumplirse los diez minutos de partido se adelantó el O Fisgón. Un tiro lejano que no podía atrapar Zaira abría la lata en Marín en favor de las locales, y un minuto después aumentaban distancias con otro tanto, en este caso una buena jugada que acaba con un gol de volea.

Al minuto diez se llegó con un nuevo tanto, de nuevo local. Otro disparo desde fuera que en esta ocasión sí atajó Zaira pero a cuyo rechace llegó una atacante local para colar el balón en el fondo de la portería. Con el 3-0 en el luminoso, las maliayesas tuvieron un tiempo muerto para reordenarse, pero antes del cuarto de hora, llegaba el cuarto del O Fisgón.

El equipo de la Villa hizo aguas en defensa, y las locales aprovecharon los huecos. Las asturianas lo intentaron con una jugada individual de Sonia que paró la portera local, y Nere y Clara combinaron en otra ocasión posterior pero viendo su jugada acabar en saque de esquina.

Tras el descanso, el marcador fue una losa sobre las visitantes e hizo jugar cómodo al O Fisgón. Aún así, las maliayesas cuajaron mejor juego en la segunda mitad y corrigieron la precipitación de la primera.

Los primeros instantes de reanudación comenzaron de nuevo con una buena acción de Zaira, que evitó el quinto de las locales en un uno contra uno. El Rodiles respondió a la contra sin éxito, y tampoco lo logró Sonia en una nueva jugada individual. Fue el O Fisgón de nuevo quien vio puerta, anotando el quinto y último gol de su cuenta en una contra que penalizó a las asturianas cuando más estaban llegando.

Aún con el partido imposible, las asturianas siguieron atacando. Primero se estrelló Romina contra el palo en su intento por marcar el tanto del honor, y minutos más tarde acabó lográndolo en una contra a pase de María.

Los últimos diez minutos sirvieron para ver a un Rodiles metido en el partido, con ocasiones hiladas por Goyache, Sonia y Paula Alonso, y con Romina probando suerte a base de tiros. El marcador no se movió, y las locales se adjudicaron los tres puntos con merecimiento.