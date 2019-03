El Rodiles recibe al tercero: el Cidade Burgas Las maliayesas quieren mejorar sus sensaciones tras caer en Navarra (6-2) MARÍA SUÁREZ Sábado, 16 marzo 2019, 00:25

El Rodiles se prepara para recuperar sus buenas sensaciones y disputarle los puntos al Cidade Burgas en Villaviciosa (sábado, 18:15 horas). El conjunto maliayés quiere pasar página tras la derrota ante el Txantrea (6-2) partido del que no salieron conformes con su juego en la primera parte y del que además no se trajeron puntos. Las jugadoras entrenadas por Santi Tuero están acostumbrando mal al fútbol sala asturiano en general y a la afición de la Villa en particular, y es que, hasta el pinchazo en Pamplona, las maliayesas habían sumado un promedio de puntos más que interesantes.

El equipo asturiano había conseguido ganar a todos sus rivales en los últimos tres meses de competición a excepción de al líder, el Bilbo (4-0), y el Valdetires FS (2-2). Las asturianas impusieron su eficacia y crecimiento jugando en la categoría al Universidad Valladolid (6-0), al Mutilvera (5-1), al Ourense B (4-1), al CD Orvina (2-3), al Ribamontán (1-0) y al Muslera (3-0).

Sin embargo, el equipo que sigue dando guerra a las de Tuero es el A Fervenza, rival directo de las maliayesas que ahora está tres puntos por encima tras ganar, precisamente, al Cidade Burgas (2-3). Las de Villaviciosa también perdieron su duelo directo ante ellas a principio de noviembre (1-0) y tienen en ese duelo una motivación para soñar con acabar lo más arriba posible a final de temporada.

El partido ante el Cidade, que será retransmitido a través del canal de Youtube del Ayuntamiento de Villaviciosa, no será un choque fácil. Las ourensanas ya ganaron a las asturianas en la primera vuelta (5-2), y visitan la Villa terceras en la tabla con 44 puntos, 14 más que las locales. El Cidade tiene su particular duelo con el O Fisgón, al que le saca solo un punto, y el A Fervenza será el encargado de complicarle la tarea esta jornada al conjunto gallego.

Habrá fuego cruzado en el reparto de puntos en una jornada que puede ser determinante o dejar las cosas como están en ambas batallas en función de los resultados. El Rodiles, que había perdido a sus dos cierres habituales para el duelo ante el Txantrea, podría recuperar a Juli para este encuentro, y tiene a su favor contar con Romina, una pieza clave para explicar los diez goles a favor de las últimas diez jornadas.

Las ourensanas tratarán de reponerse en Villaviciosa de la dolorosa derrota ante A Fervenza, y es que las terceras clasificadas no perdían desde que se batieron en duelo directo con el O Fisgón (4-3), hace más de un mes. El conjunto gallego también puede presumir de acierto de cara a puerta, ya que lleva 35 goles en los últimos ocho partidos, anotando en todos y cada uno de ellos. Por contra, las gallegas han encajado once en los últimos cinco encuentros, algo que podría jugar a favor de las asturianas, que buscarán de nuevo sorprender a los grandes en su feudo y sumar.