Rodiles | Santi Tuero: «Tenemos armas para jugar contra cualquiera» Santi Tuero, entrenador del Rodiles. / Paloma Ucha El técnico está orgulloso de la evolución de las jugadoras del conjunto maliayés MARÍA SUÁREZ Viernes, 11 enero 2019, 21:41

La entrenador del Rodiles FS, Santi Tuero, hace balance en una entrevista con EL COMERCIO tras un gran principio de temporada al que el técnico pone un «notable» y que, confiesa, no esperaba ni siquiera él. Y es que una de las cosas que más enorgullecen al propio Tuero es el hecho de que su equipo sea «reconocible» y tenga armas para jugar contra cualquier rival.

Las bajas de jugadoras importantes no se han notado en un club en el que las futbolistas en plantilla han dado un salto cualitativo y en el que el filial vienen apretando por detrás. El propio entrenador agradece el aporte de la cantera y ha hecho debutar con el primer equipo a todas las que por edad han podido. Esas ganas, ilusión y calidad que aportan las más jóvenes, enriquecen un bloque que ha madurado en su segunda campaña en la división de plata.

Tuero destaca el orden y el equilibrio de las jugadoras de la primera plantilla y valora su compromiso defensivo y su capacidad competitiva. Tanto es así que el técnico lamenta haber tenido que afrontar el parón navideño cuando mejor estaba el equipo, que además de sólo encajar dos goles en cinco partidos, había firmado diez de los últimos quince puntos a su alcance.

Lo mejor de todo lo cosechado hasta ahora para el asturiano es algo que comulga con el objetivo de asentar al equipo en segunda: lograr tener un colchón de siete puntos con el descenso.

Como entrenador, ¿qué balance haces de esta primera parte de la campaña?

Yo le pondría un notable. Arrancábamos con ciertas dudas por la baja de dos jugadoras muy importantes la temporada anterior. Pero el crecimiento del equipo y de las jugadoras respecto del año pasado ha sido notable y tenemos una posición cómoda en la clasificación gracias a esa evolución.

¿Qué ha aprendido el equipo de la temporada anterior?

A jugar a fútbol sala compitiendo. Muchas venían de fútbol o de jugar a fútbol sala en una liga muy fácil como era la autonómica cántabra. En esta Segunda División hay mucho nivel ya que siempre hay seis equipos que quieren subir a Primera y sus plantillas están hechas para eso, con lo cual hay que subir el nivel en todo. Club, cuerpo técnico y jugadoras.

A dos jornadas para el cierre de la primera vuelta, el equipo está en mitad de tabla y con cinco victorias en su casillero ¿Se esperaba un inicio tan solvente en lo que a resultados se refiere?

No esperábamos tanto, no. Yo si pensaba ganar cinco partidos. Pero hemos competido once de los doce jugados, y con dos empates más. Otra cosa a tener en cuenta también es sacar tanta diferencia al descenso, porque eso sí que no lo esperaba, la verdad.

¿Ha ganado el equipo con el año de experiencia de las jugadoras que venían de campo?

Yo de lo que más orgulloso me siento es de que todas son mejores jugadoras de fútbol sala que el año pasado, y ese es principal valor que se ha adquirido.

¿Cómo se encuentra físicamente el equipo? ¿Ha venido bien el parón?

Pues yo creo que no ha venido bien, no. Venimos de ganar dos partidos seguidos, habíamos hecho diez puntos de quince posibles. Además sólo encajamos dos goles en cinco partidos. Así que preferiría haber seguido si de mí dependiera. Físicamente este año están mucho mejor que el pasado.

De todo lo que ha conseguido ejecutar el equipo sobre el parqué, ¿qué es lo que más le enorgullece a Santi Tuero?

Creo que somos un equipo muy reconocible. Un bloque que sabe a lo que juega y que tiene sus armas para jugar contra cualquier rival dependiendo lo que el otro equipo proponga, y manteniendo siempre mucho orden y equilibrio. El compromiso defensivo de todas es muy alto y eso las hace mejores jugadoras.

¿Cómo se consigue convertir una plantilla con jugadoras buenas en un verdadero equipo de fútbol sala?

Como te diría cualquier entrenador, entrenando, y a veces menos de lo que quisiéramos. Es la idea que tenemos en el Rodiles, y la mantenemos también en las dificultades.

¿Qué papel está jugando el B a la hora de completar e ir ganando minutos con el primer equipo?

Este año tiene un protagonismo muy alto. Aunque a veces con el primer equipo no jueguen tanto como merecen ya han debutado todas en Segunda División todas las que por edad podían. Son muy importantes en el día a día. Entrenamos juntas dos días a la semana y dan mucha energía, ganas, ilusión y calidad a los entrenamientos. Espero que todas sean dentro de poco jugadoras de Segunda División o más si ellas quieren y se esfuerzan. Y les agradezco que me aguanten tanto.

En lo personal, ¿qué retos te pones para esta segunda vuelta?

Pues seguir creciendo cada jugadora como club equipo y también individualmente. Nos gustaría acabar en mitad de tabla y confirmar que somos un equipo de segunda consolidado con ganas de crecer cada año un poco más.

¿Se logra sacar tiempo para todo? En tu caso además, jugando y entrenando...

Y coordinando también. Bueno mi trabajo es el club. La otra parte del club, que es la de la organización de eventos deportivos, es con la que yo me gano la vida y al final todo está unido. Tengo la suerte de poder hacer algo que me gusta y de tener mucha gente genial y muy válida dentro del club que me hacen disfrutar mucho de pasar mucho tiempo con ellas y ellos.