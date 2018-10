El Rodiles cae con honores ante el Valdetires Un encuentro muy peleado por las locales pero sin lograr la victoria MARÍA SUÁREZ Domingo, 21 octubre 2018, 22:06

El Rodiles cayó derrotado ante el Valdetires Ferrol (3-5) en un encuentro muy disputado en el que las locales, tras tres semanas de descanso, volvieron con fuerza, ganas y buen juego. Las buenas sensaciones no bastaron para vencer al líder de la tabla, pero sí para ponérselo difícil y empatar hasta en dos ocasiones el partido.

Las jugadoras entrenadas por Santi Tuero no empezaron bien el partido en lo que al marcador se refiere, pero sí estuvieron sólidas sobre la pista y ambos equipos jugaron y movieron el balón creando ocasiones en ambas áreas. El empate a cero se mantuvo hasta poco después del cuarto de hora, momento en que en apenas dos minutos el Valdetires Ferrol se puso con dos goles de ventaja tras dos tantos de Suki.

Con ese marcador se llegó al descanso, y tras saltar de nuevo a la pista fue el Rodiles que encontró el premio del gol a su buen juego. Lo hizo primero Nere en un mano a mano en el que bate a la portera visitante, y lo hizo después Carol con una volea que empataba de nuevo el encuentro tras cinco minutos de segunda parte.

El partido volvió a ser de ida y vuelta, y con un gol de Eri las visitantes volvieron a ponerse por delante. Las gallegas tenían cinco faltas acumulativas, el Rodiles lo aprovechó y en el primer doble penalti fue Romina la encargada de volver a poner tablas en el marcador con un disparo seco y directo a la escuadra derecha de la portería visitante.

Pese a afrontar la recta final del partido con el punto en su casillero, las maliayesas no pudieron aguantar el resultado frente al líder y fueron las de Ferrol quienes marcarían dos tantos más para certificar la victoria, tantos obra de Eri y de Lidia.

Las asturianas no bajaron los brazos y continuaron asediando la portería de las gallegas, y aunque no encontraron el premio del gol, esos últimos minutos dieron buena cuenta de la seriedad y el crecimiento del equipo, que no le perdió la cara a un encuentro ante un gran rival.