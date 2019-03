Sonia Alonso: «La vinculación con el Burela es un gran impulso» Sonia Alonso, jugadora del Rodiles. / Hugo Álvarez La jugadora volvió este mes tras su lesión de rodilla y ya ha marcado dos goles MARÍA SUÁREZ Jueves, 14 marzo 2019, 18:35

La futbolista del Rodiles FS, Sonia Alonso, debutaba esta temporada hace sólo quince días tras meses alejada de las pistas por una grave lesión de rodilla. Alonso ha seguido de cerca el crecimiento de un club con el que ascendió a Segunda y en el que ahora, tras la colaboración anunciada con el Burela FS, las ilusiones pasan con que las niñas del Rodiles puedan soñar con jugar algún día al más alto nivel del fútbol sala.

La atacante explica que el club está en el buen camino si sigue realizando el «esfuerzo y entrenamiento» que todo crecimiento de este tipo conlleva, e insiste en mantener «los pies en el suelo».

Pese a estrenarse con dos goles, el ala reconoce que las sensaciones no son todo lo buenas que querría y aboga por seguir trabajando aunque sólo pueda entrenar un día a la semana al residir fuera de Asturias.

La jugadora analizó una derrota, ante el Txantrea y a domicilio (6-2), que las maliayesas afrontaron con dos bajas importantes en defensa -Juli y Jessi- y de la que sacan una lección muy importante: no salir enchufadas desde el primer minuto se paga en el marcador.

Ahora a las de Villaviciosa les toca jugar en casa pero de nuevo lo hacen ante un rival de los de arriba, el Cidade Burgas, equipo ante el que saben que han de sufrir para sacar algo positivo. La vuelta de Romina en ataque y de Juli en defensa podrían ser dos claves a tener en cuenta para ese choque, según avanza la propia Alonso en su entrevista concedida a EL COMERCIO.

Dolorosa derrota la del pasado sábado, ¿cómo se dio el partido?

No fue nuestro mejor partido, salimos un poco frías los primeros minutos y ellas no perdonaron. Según avanzaba el choque íbamos sintiéndonos más cómodas en la pista y empezábamos a crear ocasiones de gol, pero ya era complicado levantar el partido. Además ellas fueron más efectivas de cara puerta, las ocasiones que tuvieron las materializaron.

¿Se impuso la superioridad del rival o contribuyó a ese resultado un mal día vuestro?

Está claro que el Txantrea es un rival difícil, tienen jugadoras técnicamente muy buenas y también son fuertes físicamente. Además a esto se le suma que jugábamos en su casa y que teníamos varias bajas importantes como la de nuestras dos cierres, Jessi y Julia.

¿Con qué lecciones volvéis de Navarra? ¿Qué os ha enseñado la derrota ante el Txantrea?

Sobretodo que hay que salir enchufadas desde el primer minuto. Si no salimos fuertes y concentradas nos lo pueden hacer pagar.

El A Fervenza se pone tres puntos por delante tras ganar al Cidade Burgas, vuestro próximo rival... ¿supone una motivación un reto como el de recortar esa distancia venciendo a otro fuerte de la categoría?

Sabemos que nos toca volver a jugar contra otro fuerte de la categoría, pero no pensamos en lo que hacen los demás equipos, vamos partido a partido y lo que tenemos que hacer es intentar hacerlo lo mejor que sabemos, esforzándonos al máximo para intentar llevarnos los tres puntos si es posible.

¿Qué partido esperáis ante las gallegas?

Un partido como el anterior, muy difícil y en el que nos va a tocar sufrir si queremos conseguir sacar algo de él. Pero esta vez tenemos la ventaja de jugar en nuestra casa, y de poder contar con más jugadoras que el fin de semana pasado. Para este partido ya podemos contar con Romina, que nos da un plus ya que es una jugadora fuerte y goleadora, y creo y espero que con Julia también, que nos aporta muchísimo en defensa.

Pese a las malas sensaciones con las que el equipo vuelve de Pamplona, la temporada está siendo fantástica... ¿os lo podíais imaginar a principio de año? ¿Cuáles son las claves que han hecho posible que el Rodiles se asiente con autoridad Segunda en poco más de un año?

No creo que vengamos con malas sensaciones. Creo que estamos haciendo un año muy bueno, quizás mejor de lo que mucha gente se esperaba. Pero esto es fútbol, y también hay partidos que se pierden, lo único que hay que hacer es aprender de ello y pensar ya en el siguiente partido.

Quizás podría hablar de malas sensaciones si hubiéramos perdido contra un rival directo, pero este no es el caso, sino que ha sido fuera de nuestra casa, contra un equipo que el año pasado quedó segundo en esta categoría y que este año está también en la parte alta. Así que ahora lo que ahora toca es reponerse, aprender y pensar en el próximo encuentro.

Pese a la gran situación clasificatoria y que se puede pensar en acabar más arriba de lo esperado, ¿certificar la permanencia es el objetivo prioritario? ¿Es todo un éxito tenerlo casi hecho a estas alturas?

El primer objetivo siempre es la permanencia, y después ya intentaremos mirar más arriba, quedar lo más alto posible en la clasificación. Pasito a pasito ya vemos más cerca el primer objetivo.

En tu caso, habrá sido especialmente duro pasarte gran parte de esta temporada recuperándote, ¿cómo ha sido tu vuelta? ¿El acierto de cara a puerta te ha hecho más fácil recuperar el ritmo de competición?

De momento sólo jugué dos partidos. En el primero es cierto que tuve la suerte de poder meter dos goles, pero mis sensaciones, tanto con el balón como en lo relacionado con mi forma física no fueron todo lo buenas que me hubieran gustado.

Luego, en este último partido, ya me he visto más suelta y con más confianza con el balón. Poco a poco me van dando más minutos y voy sintiéndome mejor en la cancha. Ahora me toca seguir trabajando y aprovechando el tiempo que me vayan ofreciendo para poder volver a estar al 100%.

¿Seguir de cerca los pasos del equipo te ha ayudado a adaptarte lo más rápido posible?

Sobretodo me ayuda el poder entrenar con ellas de vez en cuando, y jugar los fines de semana. Normalmente sólo puedo entrenar un día a la semana (más el partido), ya que este año no vivo en Asturias y me es imposible estar más tiempo allí.

Esta semana además se ha anunciado la colaboración con el Burela FS, ¿qué supone eso para quienes conformáis el club?

Para nosotras puede suponer un gran impulso, y sobretodo nos da la ilusión de poder ver algún día a alguna niña de nuestro club jugar en Primera División y ser profesional de esto.

¿Es posible soñar en grande después de haber crecido tanto en tan poco tiempo? ¿Se asienta un proyecto en el que habéis tenido un papel fundamental como plantilla?

Hay que tener los pies en el suelo, y aunque nos gustaría cada año estar más arriba, sabemos que eso conlleva mucho esfuerzo y tiempo de entrenamiento que aún nos falta. Por lo que es mejor ir paso a paso y centrarnos principalmente en seguir mejorando.