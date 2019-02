Annia Mejía: «Somos un equipo preparado para pelear contra los mejores» Annia Mejía, defensa del Sporting. / JOAQUÍN PAÑEDA La defensa mexicoamericana llega a Gijón en busca de minutos para «crecer» MARÍA SUÁREZ Sábado, 2 febrero 2019, 00:15

La jugadora del Real Sporting de Gijón, Annia Mejía, debutó el pasado fin de semana ante el Real Oviedo tras llegar a Mareo para reforzar a las rojiblancas de cara a la pelea por los primeros puestos. La defensa, cedida por la Fundación Albacete hasta final de temporada, vio a las sportinguistas bien ante el eterno rival y destacó que son un bloque «preparado para pelear contra los mejores».

Annia ve un bloque preparado física y técnicamente, y encontró en el Sporting una oportunidad para desarrollar sus habilidades para el fútbol. La jugadora reconoce que es complicado adaptarse a un nuevo estilo de juego, pero insiste en que eso es lo que hace su aventura en el fútbol español «realmente emocionante».

Este desafío personal y deportivo es un reto para la defensa, para la que el fútbol de nuestro país es más técnico que físico, y se basa en un juego diferente al estadounidense del que procede, con un movimiento de balón más rápido y constante que en la Liga Universitaria en la que jugaba antes de fichar por el Albacete.

La futbolista lamentó la lesión de Eider ante el Oviedo, una pérdida importante por tratarse de una jugadora determinante, y señaló a su vez, que ella intentará aportar comunicación entre la defensa y el resto del equipo para ser un grupo «organizado» sobre el verde.

¿Qué tal tu debut con el equipo?

R.- Estaba emocionada y nerviosa por debutar con el equipo, pero fue una gran experiencia en general.

¿Cómo han sido estos primeros días de trabajo en Mareo?

Los primeros días de trabajo en Mareo han sido un reto, y muy agradables. Siempre es un desafío adaptarse a un nuevo entorno y a un nuevo equipo, pero todos en el Sporting han sido muy amables y atentos, lo que ha convertido esa adaptación en una buena experiencia.

En tu presentación explicaste que buscabas minutos para poder crecer como futbolista, ¿Por qué el Sporting para hacerlo?

Al hablar con el cuerpo técnico, pude ver que están dedicados a ayudar a cada jugador a desarrollar sus habilidades para el fútbol y su capacidad para tomar las mejores decisiones durante los partidos. Eso fue muy importante para mí. Creo que el Sporting me ayudará en ese aspecto.

¿Cómo viste al equipo en el derbi ante el Oviedo?

Creo que a nuestro equipo le fue bien contra el Oviedo. Somos un equipo que estamos preparados física y técnicamente para los partidos contra los mejores equipos. Solo tenemos que creerlo.

¿Cómo te encuentras físicamente?

Quiero estar en mejor forma física y adquirir mayores aptitudes para el fútbol. Desde que llegué al Real Sporting, me he propuesto mejorar en esos aspectos, ¡es genial!

La peor de las noticias es la baja de Eider, se abre un hueco importante en la defensa ... ¿Cómo te ves para ayudar al equipo a superar esa importante baja?

La lesión de Eider fue una pérdida devastadora para todo el equipo porque es una jugadora determinante y que le pone pasión al juego. Quiero ser una jugadora de equipo y aportar dentro y fuera del campo a este equipo. En el césped, espero comunicarme mucho con mis compañeros para que podamos estar organizadas y conectadas durante todo el juego.

En lo personal, ¿cuál ha sido tu trayectoria hasta ahora? ¿Es muy diferente el fútbol español en lo que ha podido ver en estos meses?

La transición ha sido difícil porque el estilo de juego en España es diferente de donde he jugado. En España, he notado que el estilo es jugar la pelota más rápido y mover constantemente el balón. También me di cuenta de que el juego tiene más que ver con ser más técnico que con el físico.

¿Es complicado hacerse fuerte en una Liga tan exigente como la Iberdrola al poco de llegar? ¿Qué supone para ti el salto al fútbol español?

Creo que es complicado adaptarse a una nueva cultura del fútbol y un nuevo estilo de juego, pero eso es lo que lo hace emocionante. Lo que significa para mí dar un salto para jugar en España es desafiarme a mejorar como persona y como jugadora de fútbol. Quiero aprender nuevas habilidades que me ayudarán a desarrollarme en general.

¿Cómo eres como defensora? ¿Qué te pide el entrenador en ese puesto?

Como defensora, creo que soy una persona que habla mucho, que está dispuesta a ayudar a las compañeras a través de la comunicación en el campo. También creo que soy físicamente fuerte, peleo por cada pelota y puedo desplazar en largo. El entrenador me ha pedido que aprenda cómo mantenerme conectado con mi back line y que aprenda pequeños detalles para ayudar al equipo. También me ha pedido que pase balones largos cada vez que necesitemos cambiar el campo.

¿El objetivo es dejar al Sporting en Primera B antes de volver a Albacete?

Creo que es nuestro objetivo lograr que Sporting entre en Primera B. Si continuamos trabajando duro durante los entrenamientos y creemos en nosotras mismas en los partidos, podemos lograr ese ascenso.

Este domingo tiene un duelo directo con uno de los equipos perseguidores, ¿qué partido esperáis? ¿Es importante una victoria para poner distancia con el Victoria CF y también con el Victoria FC que están a tres y dos puntos respectivamente?

Espero un partido que sea muy competitivo e intenso porque estoy segura de que el Victoria saldrá fuerte. Es muy importante para nosotras ganar para que podamos mantener una buena ventaja frente a ellos, porque nos separan pocos puntos por detrás.