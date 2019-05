Arboleya dirigirá al Real Oviedo en Primera B Real Oviedo Entrenador y club han llegado a un acuerdo para prolongar su vinculación un año más MARÍA SUÁREZ Miércoles, 15 mayo 2019, 21:21

El técnico ovetense Pedro Arboleya afrontará la temporada 2019/2020 como entrenador del Real Oviedo femenino. Así lo anunció el club carbayón antes de dar por concluida la presente temporada, en la que las azules han ascendido a Primera B pero no han logrado pelear en el play-off de ascenso a Liga Iberdrola.

El club y Arboleya han llegado a un acuerdo para continuar vinculados una campaña más, una muy especial por tratarse de la primera en la división de nueva creación: la Primera B. El entrenador firma así su tercera temporada al frente del Real Oviedo tras haber estado a punto de lograr el ascenso a Liga Iberdrola en la primera -cayó en playoff tras ganar la Liga- y haber conseguido el ascenso a la Primera B en esta.

La presidenta de las carbayonas, Beatriz Álvarez Mesa, explicó que el anuncio de la continuidad del técnico supone «estabilidad» para el proyecto y definió a Arboleya como «un entrenador de club, comprometido y tan ambicioso como coherente».

El propio Arboleya comentaba hace apenas dos semanas en una entrevista con EL COMERCIO que el club no había parado de moverse en todo el año pensando en la próxima campaña. El ovetense explicaba entonces que estaba en contacto con la entidad azul, «trabajando, perfilando y hablando» sobre la temporada siguiente aunque aún no estaba confirmada la renovación. «Se trata de darle forma e ir cerrando las cosas, esperemos una solución definitiva en los próximos días respecto a la continuidad o no. Hay muy buena relación y seguro que trabajaremos juntos de una manera u otra», comentaba Pedro el pasado 3 de mayo.

Esa solución ha llegado en forma de renovación por una campaña más, y Arboleya tenía claro a principio de mes de qué manera iba a afrontar el nuevo. «Es una categoría nueva, nadie sabe qué se va a encontrar con seguridad en la Primera B. Traremos de configurar un proyecto fuerte y sólido si seguimos, con garantías para intentar pelar las plazas de ascenso», avanzó el entrenador carbayón.

A las azules aún les queda un último compromiso amistoso antes de dar por terminada la presente temporada, el próximo sábado ante el CD Parquesol (Tensi, 16:00 horas), un rival también clasificado para Primera B.