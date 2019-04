Real Oviedo Cienfu: «Los pequeños detalles nos han penalizado esta temporada» María Cienfuegos posa con un balón tras el entrenamiento. / HUGO ÁLVAREZ Para la mediocentro este está siendo su año «más constante» con el primer equipo MARÍA SUÁREZ Oviedo Viernes, 5 abril 2019, 20:26

La centrocampista del Real Oviedo, María Cienfuegos 'Cienfu', asegura que a dos jornadas del final y con el primer puesto perdido, las carbayonas van a seguir trabajando con el fin de sumar los seis puntos que quedan en juego. La oviedista señala que van a buscar dar su mejor fútbol para acabar la Liga satisfechas, y afirma que los cálculos sobre quedar el segundo mejor nacional y entrar en play-off se harán, si toca, cuando acabe la competición.

La carbayona afirma que esta campaña está siendo su «mejor año» desde que llegó al primer equipo, algo que se debe a mantener el «nivel constante» y a que su confianza fue aumentando con el paso de las jornadas. Cienfu, que se reconoce inconformista en el fútbol, sólo piensa en mejorar y ve en los ascensos del primer equipo y del filial una oportunidad para que ambos clubes sigan «exigiéndose su máximo nivel» en categorías más adecuadas.

Precisamente la pelea por esa Primera B tiene mucho que ver para la centrocampista en los puntos perdidos esta temporada. Los empates el último mes ante Lugo y Racing, ambos buscando su propio ascenso, se dieron en campos complicados donde los rivales peleaban por sus objetivos y en los que al Oviedo le faltó algo de fortuna para haber podido ganar.

El fortalecimiento de los rivales que buscaban los cuatro primeros puestos ha sido el cambio más notable de esta campaña respecto a la anterior para la futbolista azul. Cienfu no reniega de la exigencia y explica que tanto individual como colectivamente cuanto más competitiva sea una Liga mejor, porque aumentan la intensidad y la seriedad con la que compiten las carbayonas.

El vestuario quedó 'tocado' tras perder los dos empates ante Racing y Lugo, pero si algo no ha mermado la moral del equipo es el apoyo de la afición. Para Cienfu salir al campo y ver la grada del Díaz Vega llena no es sólo un plus que agradecer, es todo un orgullo.

- Victoria cómoda para el equipo, bien trabajada y con la portería a cero, ¿cómo fue ese partido ante el CD Oceja?

- Un partido en el que llevamos durante todo el encuentro el peso del equipo. Tuvimos varias ocasiones que podíamos haber definido mejor y que hubieran aumentado ese marcador. Aún así el equipo fue serio y supimos cómo romper el sistema que nos plantearon.

- ¿Deja buen sabor de boca haber encarrilado dos victorias seguidas justo antes del parón? ¿se han pulido detalles en estos dos últimos encuentros que no salieron ante Racing y Lugo?

- Todo lo que sea sumar tres puntos después de perder puntos contra el Lugo y Racing es positivo ya no solo en lo deportivo sino para subir la moral al equipo. El vestuario quedó tocado después de esos partidos pero seguimos intentando mejorar los fallos que tuvimos en ambos partidos.

- ¿Cómo se afronta este descanso en este tramo de la temporada? ¿habrá tiempo en él para hacer cuentas y ver opciones de cara a colarse en el play-off en última instancia?

- Pues yo creo que sirve para que el equipo se mentalice de que en lo que queda hay que seguir dándolo todo y dando nuestro mejor fútbol para acabar la liga de la mejor manera, satisfechas. Cuando acabe es cuando se deberán hacer los cálculos que sean necesarios, pero primero hay que trabajar hasta el final.

- Entrar de mejor segundo nacional, ¿seguís valorando esa posibilidad o es tan complicado como lo era remontar la distancia con el Dépor en el último mes de competición?

- Nosotras vamos a seguir trabajando hasta el final sin mirar nada más. Lo que tenemos que hacer es intentar sacar los seis puntos que nos quedan adelante, y luego ya veremos qué pasa.

- ¿Qué ha cambiado de la campaña pasada a esta? ¿Ha subido el nivel de exigencia ante todos los rivales al haber más en juego con la creación de la Primera B?

- Es el cambio más notable de este año; desde el principio de temporada éramos conscientes de que iba haber equipos que tenían como objetivo entrar en los 4 primeros puestos, que habían fortalecido sus equipos y que nos iban a poner las cosas difíciles. Para nosotra, tanto individual como colectivamente hablando, cuanto más competitiva sea la liga mejor, porque eso nos mantiene más intensas y nos obliga a tomarnos con aún más seriedad los partidos.

- ¿Qué le ha pasado al equipo en el último tramo para que se haya puesto cuesta arriba disputar el primer puesto hasta el final?

- Jugábamos en campos complicados donde las rivales se estaban jugando alcanzar sus propios objetivos. El equipo dio la cara en todos ellos y con algo más de fortuna podríamos haber conseguido la victoria. Los pequeños detalles nos han penalizado esta temporada.

- En cualquier caso, el ascenso a Primera B aumenta el nivel también de la próxima campaña... y permite el ascenso del filial, ¿qué supone eso para el crecimiento del club?

- Creo que tanto una categoría como la otra son las adecuadas para ambos equipos. Para el primer equipo yo creo que va a ser una liga que nos va a obligar a dar nuestro máximo nivel todos los partidos, lo mismo que para nuestro filial salir de regional para recalar en esta categoría.

- En lo personal, ¿ha sido un año importante para ti dados los minutos y el protagonismo que has tenido en la medular ? ¿qué ha sido lo mejor y lo peor para ti a falta de dos jornadas para el final?

- A nivel personal es mi mejor año desde que llegué al primer equipo. Tuve durante la temporada un nivel muy constante, donde incluso según fueron pasando los partidos fui cogiendo cada vez más confianza y eso creas que no es la base para que las cosas salgan bien. La verdad que lo mejor de la temporada para mí fue mi constancia manteniendo un buen nivel. Soy una futbolista muy poco conformista y que tiene como objetivo mejorar día tras día ya que siempre se puede mejorar.

- Sárdoma para despedir la temporada en casa, ¿es un choque para agradecer todo el apoyo de la grada, que cada vez es mayor? ¿notáis las jugadoras que ha ido a más ese seguimiento?

- Salir al campo y ver que la grada del Díaz Vega es de las más llenas de toda la liga la verdad que es un verdadero orgullo. Suena a tópico pero jugar sabiendo que tienes el apoyo de ellos es un plus. Nosotras les estamos súper agradecidas y les intentamos recompensar de la mejor forma todos los partidos y el último de la temporada no va a ser menos.