Derbi femenino en Mareo para cerrar el año Son ocho los puntos que separan a los dos equipos de la ciudad, que llegan con rachas diferentes MARÍA SUÁREZ Sábado, 22 diciembre 2018, 17:24

El Sporting recibe en Mareo al Gijón FF (sábado, 18.45 horas) en un duelo con el que ambos equipos pondrán broche a un 2018 en el que el ascenso a la Primera B y la permanencia asegurada marcan los objetivos de la presente campaña para ambos.

Las rojiblancas llegan sextas clasificadas, con 19 puntos, pero lo hacen en uno de los peores momentos de las sportinguistas, que no han sumado en las tres últimas jornadas. Las de Ricky Alonso cayeron ante el Racing hace dos semanas (3-0), no pudieron con el CD Monte en Mareo (1-2) y en su salida a Lugo no consiguieron los tres puntos en un muy buen partido de las gallegas (3-0).

Hay que remontarse al pasado 11 de noviembre para encontrar la última victoria de las rojiblancas, ante el Atlántida Matamá (2-0) y que venía a ratificar una racha positiva de tres triunfos consecutivos sumados al cosechado ante el Victoria FC (0-4) y el de la visita del Valladares (7-1).

El Gijón FF, por su parte, llega en línea ascendente tras ganar al Atlético Arousana (2-1) en la última jornada de Liga y haber perdido en los últimos instantes de partido ante el Victoria CF (1-0). Las jugadoras entrenadas por Iván Valdés ya dieron buena cuenta de su mejoría ante el Real Oviedo, equipo frente al que plantaron cara pese a caer derrotadas por 1-3.

El conjunto teyero se encuentra acomodado en la undécima plaza, empatado a puntos con el Valladares (10º, con 11 puntos) y con un buen colchón de seis puntos sobre su inmediato perseguidor, el CD Oceja.

Ambos equipos buscarán cerrar el año con victoria. Las sportinguistas para sumar, no dejarse caer de la parte alta y cambiar las sensaciones de los últimos encuentros. Las de Ceares, por su parte, buscarán sumar para seguir en su afán por ir acumulando puntos que confirmen en la tabla su mejora en el juego.