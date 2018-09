Gijón FF | Eli: «Queremos demostrar lo que somos capaces de hacer» GIJÓN F.F. Elizabeth Rodríguez, jugadora del Gijón FF, asegura que el vestuario ya piensa en el próximo duelo del domingo, ante el Matamá, para «dejarlo todo» en La Cruz MARÍA SUÁREZ Gijón Jueves, 20 septiembre 2018, 18:46

Las jugadoras del Gijón FF siguen en su pelea por ir encontrando su mejor juego con el avance de la Liga y, pese a la derrota ante el Victoria FC, las teyeras tienen «buenas sensaciones» y «muchas ganas de demostrar lo que son capaces de hacer». Así lo explica una de sus jugadoras más emblemáticas, Elizabeth Rodríguez, 'Eli', en su entrevista a El COMERCIO.

La avilesina, de tan sólo 22 años, es toda una veterana del primer equipo gijonés pese a su corta edad y afronta con madurez ese rol, tratando de «aportar todo lo posible». Precisamente ese plus de «intensidad» es lo que pide el técnico, Iván Valdés, a sus futbolistas en un año en el que el equipo sigue «evolucionando positivamente».

Eli apunta a los nervios y las prisas con los que salió el equipo al césped como algunas de las claves a mejorar tras la derrota en tierras gallegas, y explica que el vestuario ya piensa en el próximo duelo, ante el Matamá, para «dejarlo todo» en el césped de La Cruz (domingo, 16:30).

-¿Qué sensaciones deja la derrota en el vestuario?

-Estamos empezando y todavía queda mucho trabajo por hacer. Las sensaciones en el vestuario son buenas a pesar de la derrota, tenemos ganas de demostrar todo lo que somos capaces de hacer y pensamos en el siguiente partido, en salir a dejarlo todo en el campo y, si es posible, conseguir los tres puntos.

-¿Cómo se encontró el equipo jugando fuera de casa?

-Primer partido fuera de casa y primer madrugón de la temporada, que se notó en el calentamiento; a pesar de ello no empezamos mal el partido pero los nervios y las prisas se notaron.

-¿Los goles llegaron en el peor momento para el bloque?

-Se puede decir que sí, el ejemplo es el primer gol que llega después de estar cosechando nosotras buenos minutos de juego y en su primera ocasión, por lo que el equipo se viene un poco abajo y nos empiezan a entrar las prisas y los nervios por querer empatar el partido.

-¿Cómo peleó ese Gijón que buscó el empate durante gran parte de partido?

-Cuando el equipo se mostraba paciente y sabiendo lo que tenía que hacer mostró una buena cara, presionando y creando ocasiones de gol para cambiar el rumbo del partido. Como dije anteriormente, lo que no nos benefició fueron los nervios y el ansia por querer meter gol.

-En lo personal, ¿qué tal la pretemporada y estas dos primeras jornadas de liga?

-A pesar de no contar, por diferentes motivos, con todo el bloque en la pretemporada, hemos trabajado duro para estar al cien por cien de cara a empezar la temporada. Personalmente me he encontrado bien en los dos primeros partidos, he intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido y espero poder seguir haciéndolo.

-¿Cómo se están adaptando las nuevas incorporaciones?

-Bien, se están amoldando bien al equipo y son jugadoras de calidad con ganas de sumar y ayudar en todo lo posible.

-¿Cómo ha evolucionado en estos años el equipo y qué pasó da ahora la incorporación de Valdés? ¿Qué pide el técnico?

-A pesar de que normalmente contamos con una plantilla pequeña y con la mala suerte de contar con varias lesiones por temporada (cosa que esperemos no se repita este año) el equipo sigue evolucionando positivamente. La incorporación de Valdés no hace más que sumar, viene con muchas ganas de trabajar y de aportar su granito de arena al equipo, por lo que se agradece. Lo que más nos pide es intensidad.

-¿Cómo se lleva eso de ser prácticamente una veterana en el equipo con tan solo 22 años?

-Es cierto que es raro ser veterana con esta edad, pero personalmente intento aportar todo lo que puedo al equipo, tanto dentro como fuera del campo.

-Me imagino que tendréis ganas ya de saltar a La Cruz y afrontar este nuevo partido, ¿cómo afronta el vestuario esa visita del Matamá?

-La verdad que sí, tenemos muchas ganas del domingo; volvemos a jugar en casa y queremos dar una buena imagen a los que van a apoyarnos.