Segunda División Femenina: Silvia: «El equipo ha ido de más a menos durante el año» Silvia Fernández en primer plano / HUGO ÁLVAREZ El objetivo de las carbayonas es acabar el año sumando los 9 puntos que restan MARÍA SUÁREZ Jueves, 28 marzo 2019, 18:03

La jugadora del Real Oviedo, Silvia Fernández 'Zape', tiene claro que aunque las opciones de colarse en el play-off «sean mínimas» el equipo va a luchar los nueve puntos en juego en estas tres últimas jornadas. La centrocampista admite que el bloque ha ido «de más a menos» a lo largo del año y explica que dejarse los primeros puntos ante el CD Monte generó unas dudas que la campaña anterior no habían existido.

Para la futbolista, que volvió al once ante el Gijón FF tras un año marcado por las lesiones, resulta frustrante estar fuera del trabajo grupal, más aún cuando las cosas no están saliendo bien. Es precisamente la experiencia que tiene Silvia en el capítulo de las lesiones, la que ha enseñado a la oviedista a «tener paciencia, valorar y disfrutar» de cada entrenamiento y partido como si fuera el último.

La carbayona insiste en que los empates ante CD Lugo y Racing fueron un «golpe muy duro», sobre todo para el vestuario, pero también apunta a que se trata de un aprendizaje para no volver a repetir errores. Silvia, que destacó la mejora del equipo en la faceta ofensiva ante el Gijón, espera continuar esa línea ante el CD Oceja y seguir convirtiendo en goles las ocasiones que generan las azules.

Para la oviedista, que es del Real Oviedo desde pequeña, es un orgullo lucir los colores de su club de siempre. Silvia añade, además que en España se está viviendo un momento «muy bonito» con el fútbol femenino ahora que los clubes ven que interesa y, aunque el proceso sea «lento» augura un gran futuro a esta disciplina.

P.- Ha sido mucho tiempo sin poder competir con el equipo, ¿qué ha sido lo más difícil de esas semanas?

R.- Sobre todo sentirte fuera de la dinámica del grupo. Realmente nunca he dejado de entrenar, pero siempre al margen y eso frustra cuando va pasando el tiempo y ves que no mejoras los plazos todo lo que te gustaría.

P.- ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Cuáles fueron tus sensaciones tras volver a saltar de inicio?

R.- Ahora mismo me encuentro muy bien, por suerte. En los últimos días las sensaciones han sido muy buenas y físicamente estoy bien, eso me ha llevado a poder estar en el once el último partido.

P.- ¿Ha sido especialmente frustrante no poder ayudar hasta ahora con el objetivo fuera del alcance?

R.- Siempre es frustrante una lesión y estar fuera, pero cuando además las cosas no están saliendo bien a nivel de equipo es mucho más complicado.

P.- ¿Qué aprendizaje te llevas contigo tras una campaña tan difícil en lo personal?

R.- Por desgracia han sido varias las lesiones a lo largo de mi carrera. Sobre todo aprendes a tener paciencia y a valorar y disfrutar cada entrenamiento y cada partido como si fuera el último.

P.- ¿Cómo afrontáis estas últimas tres jornadas después de haber perdido las opciones de pelear por el primer puesto y la Liga Iberdrola?

R.- Cada entrenamiento y cada partido se van a afrontar como hasta ahora, de la manera más seria posible. Aunque las opciones sean mínimas no se nos pasa otra cosa por la cabeza que no sea competir estas tres últimas jornadas.

P.- ¿Qué supone para el club el ascenso a Primera B? ¿Y para la cantera?

R.- Es un premio al trabajo bien hecho en el club a todos los niveles. Y supone una gran responsabilidad por acercarnos a la máxima categoría y poder estabilizarnos en el máximo nivel.

P.- ¿Qué le ha pasado al equipo en esta segunda vuelta, en la que le ha costado más imponerse a los rivales?

R.- El equipo ha ido de más a menos durante el año. Creo que desde el momento en el que nos dejamos los primeros puntos de la temporada hemos tenido dudas en varios partidos. Y eso es algo que el año pasado no nos pasó y nos ha costado gestionar.

P.- ¿Los empates ante Lugo y Racing han sido definitivos para vuestras aspiraciones? ¿Cómo os habéis repuesto de ese revés?

R.- Fue un golpe muy duro para todos, pero para nosotras sobre todo. Somos las primeras que lo sufrimos. Pero hay que quedarse con que esto es fútbol y tenemos que aprender de nuestros errores e intentar no volver a cometerlos.

P.- El equipo ha encajado en seis de las últimas siete jornadas, y no goleaba desde hace casi dos meses, ante el Valladares (8-1), ¿ha subido el nivel de los rivales con el ascenso a Primera B en juego?

R.- Se ha notado este año que los rivales han subido su nivel, ha sido una liga mucho más competida. Éramos conscientes de que muchos equipos nos iban a poner las cosas complicadas, y así fue.

P.- ¿Qué partido esperas ante el CD Oceja? ¿Qué habéis reforzado respecto a jornadas anteriores?

R.- Venimos de crear más ocasiones en el último partido y, sobre todo, de convertir lo que generamos. Esperamos que ante el Oceja sigamos en la misma línea.

P.- A la Silvia futbolista, ¿qué le encantaría recibir por su cumpleaños?

R.- Acabar la temporada de la mejor manera posible tanto en lo individual como en lo colectivo. Seguir teniendo buenas sensaciones y ayudar al equipo a sumar los 9 puntos que quedan.

P.- ¿Qué supone para ti poder jugar con el escudo del Real Oviedo en el pecho? ¿Qué le depara al fútbol femenino ahora que grandes clubes empiezan a apostar por él?

R.- Para mí es un orgullo lucir este escudo cada día. Siempre sueñas con poder vestir los colores del equipo de tu vida.

Poco a poco los clubes están viendo que el fútbol femenino sí interesa, se llenan los campos y la gente disfruta de los partidos. En España estamos viviendo un momento muy bonito, hay futbolistas de muchísima calidad, y aunque sea de manera lenta creo que nos espera un gran futuro.