Real Oviedo | Cuquejo: «Queda mucho pero no podemos dejarnos puntos» PABLO LORENZANA La gallega se ha hecho con un hueco en la medular del equipo en las últimas jornadas MARÍA SUÁREZ Viernes, 11 enero 2019, 20:41

La jugadora del Real Oviedo, Nerea Cuquejo 'Cuque', se muestra autocrítica con el papel del equipo en la derrota ante el Deportivo de La Coruña (1-3), tropiezo que no considera determinante porque queda mucha Liga, pero que complica el reto a un Oviedo cuyo objetivo pasa ahora por no perder más puntos.

La futbolista de La Coruña explica a EL COMERCIO que no dejar puntos por el camino es clave para llegar con opciones al final de la competición, y espera recuperar las buenas sensaciones dado el alto nivel de entrenamiento que tienen las azules.

'Cuque' se muestra encantada tanto en la ciudad como en el club, y señala que el carbayón es un equipo caracterizado por el juego colectivo y el toque de balón al que no se le debe olvidar «disfrutar» sobre el terreno de juego.

Aunque en lo personal la centrocampista cree que aún puede dar mucho más, se ve reforzada por la confianza de las compañeras, con las que se identifica en el «mimo al balón» para que este circule lo más rápido posible.

¿Cómo está el equipo tras la derrota ante el Depor?

El equipo está a lo suyo, vamos a seguir trabajando igual pese a la derrota, que queda mucha liga.

¿Ha venido bien el parón para recargar la moral de cara a la competición?

Sí, yo creo que siempre viene bien desconectar un poco y más después de una derrota como la sufrida ante el Depor.

¿Qué fue lo que falló ante un rival como las coruñesas?

Yo creo que en general no estuvimos bien en ningún aspecto, no dimos el nivel pese a tenerlo, y al final perdimos el partido nosotras mismas.

¿Qué es lo que tenéis que recuperar de ese Oviedo que se mostró incontestable en las primeras jornadas?

El buen momento y las buenas sensaciones, porque estamos entrenando a un nivel muy alto y hay que reflejarlo los fines de semana.

¿Es determinante la derrota en casa ante el Depor?

No, porque quedan muchos partidos por delante, pero es cierto que ahora ya no nos podemos dejar puntos si queremos llegar con opciones al tramo final de la competición.

En lo personal te has acabado por hacer un hueco en las últimas jornadas en la medular del equipo, ¿cómo te encuentras?

Creo que aún puedo dar mucho más, pero las sensaciones son buenas. Además la confianza con mis compañeras hace que me encuentre mucho más cómoda en el campo, y eso es muy positivo.

Es un equipo que necesita jugar especialmente junto, ¿qué rol juega en ese aspecto el centro del campo? ¿es fundamental la circulación de balón y las ayudas?

Yo creo que todas tenemos el mismo rol, nos gusta mimar el balón y que circule lo más rápido posible. Es cierto que pasa casi siempre por nosotras, así que en una parte tan determinante para esa circulación como el mediocampo siempre tenemos que estar y ayudar a las compañeras.

¿Qué características necesita una centrocampista para rendir en el esquema de Arboleya?

Somos un equipo que nos gusta tener el balón así que la calidad y la manera de entender el fútbol conjunta no puede faltar. Pero creo que no sólo las centrocampistas, sino que a todas se nos da bien tener el balón en los pies y es un rasgo fundamental independientemente de la posición.

¿Cómo se encuentra más cómodo el equipo? ¿qué caracteriza al Oviedo de esta campaña?

Yo creo que le caracteriza lo de todos los años, el juego en equipo, tener el balón y disfrutar con lo que hacemos sobre el terreno de juego como bloque.

¿Cómo te has adaptado? ¿Te ves haciéndote un hueco en este club?

Me gusta Oviedo y me gusta jugar en el Real Oviedo. Estoy muy cómoda y muy contenta, así que ya se verá lo que pasa, pero sí que me veo en este club.

¿El sueño del ascenso a Primera sigue intacto pese a la derrota?

Las posibilidades siguen ahí, así que hay que seguir creyendo mientras las haya.

¿Qué esperáis este domingo en vuestra visita al Victoria?

No creo que nos pongan las cosas fáciles, es un equipo trabajado y con nivel. Esperamos no sufrir, pero para que eso no sea así nos toca a nosotras trabajar en el campo.