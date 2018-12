Gema: «Trabajamos al 100% para hacer competitivo al grupo» La defensa quiere aprovechar todas las oportunidades que le dé el técnico, Arboleya MARÍA SUÁREZ Jueves, 6 diciembre 2018, 21:34

La jugadora del Real Oviedo, Gema Ginés, volvió a disputar minutos en la victoria de las azules ante el CD Oceja (12-0). La asturiana, que jugó el pasado año en la segunda división pero de fútbol sala, señala que las oviedistas son un grupo grande, y que entrenan al 100% cada día para mantener la competitividad del equipo.

En lo personal, Ginés reconoce que su experiencia en campo está siendo totalmente diferente a la de sala, y que tenía ganas de probar la disciplina. La defensa, que ha disfrutado también de minutos con el filial, encuentra diferencias en casi todo -el balón, la superficie, los controles, las dimensiones-, pero afirma haberse adaptado bien y contar en esa parcela con el apoyo de cuerpo técnico y compañeras.

La futbolista se muestra satisfecha también con las sensaciones que dejó la victoria de la jornada pasada -portería a cero y sin conceder- y reconoció que el vestuario está muy contento con la exigencia que el técnico, Pedro Arboleya, pone sobre cada una de las jugadoras, algo que les hace ser «intensas» tanto entrenando como jugando.

- Una victoria balsámica ante el Oceja, ¿os hacía falta volver a dejar la puerta a cero y sumar una buena cuenta de tantos a favor?

- Siempre es importante dejar la portería a cero, estuvimos seguras y sin conceder ocasiones. Arriba siempre generamos muchas ocasiones y es importante acabarlas bien, como hicimos el domingo.

- ¿Es importante sobre todo para las jugadoras que venís disputando menos minutos? ¿cómo se mantiene la tensión competitiva?

- Sí, hay que aprovechar todos los minutos que nos da el mister. Somos muchas jugadoras en plantilla y siempre entrenamos al 100% para mantener la competitividad en el grupo.

- ¿En tu caso, te ha venido bien rodar también con el B?

- Sí, me ha venido bien disputar minutos con el B para adaptarme e ir cogiendo confianza.

- ¿Cómo ha sido afrontar el salto de sala a fútbol campo esta campaña?

R.- Es totalmente diferente, tenía ganas de probar en fútbol campo y me he adaptado bien, los entrenadores y las compañeras me han ayudado mucho. Todo es diferente, el balón, la superficie, los controles, las dimensiones... hay que adaptarse a todo eso e intentar cambiar todo a lo que estabas acostumbrada. Yo creo que lo que más me caracteriza es la potencia y la velocidad.

- ¿Y trabajar a las órdenes de Arboleya?

R.- Estamos todas muy contentas, es un entrenador muy exigente que nos hace ser intensas en cada entrenamiento y en cada partido y eso es bueno para la plantilla.

- Recuperáis las bajas por lesión de Isina, que ya lleva dos partidos con minutos, y la de María Méndez por el mundial, ¿llegan en el mejor momento para afrontar los dos partidos que quedan antes de que acabe el año?

R.- Nos quedan dos partidos para acabar el año y es importante tener a todas las jugadoras recuperadas para seguir compitiendo y poder acabar el año tan bien como hasta ahora.

- Toca visitar al Sárdoma, que no ha sumado aún ningún punto en lo que va de Liga... ¿cómo se afronta ese partido a una sola jornada del primer envite ante el Depor?

- Afrontamos ese partido como todos los anteriores, día a día y sin pensar en el partido siguiente, ahora mismo sólo pensamos en el Sárdoma y en acabar el partido con buenas sensaciones.