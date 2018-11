Gijón FF | Aida: «Si sales al campo dándote por vencida nunca ganarás» Aida Cuesta. / Joaquín Pañeda Las gijonesas quieren demostrar sobre el césped lo que valen, y, aunque no haya permanencia que pelear, competir como el buen equipo que son MARÍA SUÁREZ Viernes, 9 noviembre 2018, 13:51

La delantera del Gijón FF, Aida Cuesta, reconoció que firmar la primera victoria del año ante el Oceja (1-3) la pasada jornada «da confianza» al equipo, sobre todo porque fue un triunfo «trabajado y merecido». La atacante tiene claro que si sale al campo dándose por vencida «nunca ganará», y aboga por seguir peleando puntos y nuevas victorias ante cualquier rival, porque el fútbol no sólo es un deporte «de cabeza y oportunidades aprovechadas» sino que también es «una caja de sorpresas».

La teyera admite que los cambios tanto en el vestuario como en el banquillo se le pueden hacer de inicio un poco costosos a cualquier equipo, pero matiza en su entrevista con EL COMERCIO, que son un grupo unido que se está sobreponiendo a esas dificultades y cada vez está más acoplado.

Cuesta, que disfrutó especialmente la victoria en La Cruz por poder dedicarse a una afición teyera que es «de diez», señala que Valdés pide a todas sus jugadoras lo mismo: salir con mentalidad ganadora, jugar al fútbol que es lo que saben hacer y dar hasta el último aliento. Para la delantera está siendo complicado ver puerta en este inicio liguero, y aunque admite que esa frustración no es buena para ningún atacante, comenta sentirse cada vez mejor y tener la paciencia suficiente para que ese trabajo se transforme en goles.

El próximo objetivo es colectivo y la asturiana lo tiene claro: viajar a Galicia con la idea clara de cosechar la segunda victoria del año ante el Sárdoma (domingo, 12:00 horas).

- Por fin, la primera victoria, las sensaciones tras el partido habrán sido las mejores de lo que va de Liga...

- Por supuesto, una victoria siempre deja buenas sensaciones, y siendo la primera, mejor aún. Además, fue una victoria trabajada y merecida por parte de todas las jugadoras a pesar de empezar perdiendo. Supimos anteponernos al resultado y dejamos claro quién manda en La Cruz.

- ¿Se os estaba haciendo largo o la evolución del equipo os ayudaba a ser pacientes y seguir trabajando para lograr ese primer triunfo?

- A veces se te hace un poco pesado luchar cada partido y no poder llevarte los tres puntos, pero como bien dices, lo que importa es la evolución del equipo, el día a día, y eso nos ayuda a seguir luchando cada día por ser mejores que el domingo anterior y darle a esa afición que tenemos lo que se merece. Tenemos ganas de más victorias, y este domingo contra el Sárdoma vamos a por los siguientes tres puntos.

- ¿Es especial haberlo logrado en La Cruz?

- Siempre es especial poder darle un triunfo a tu gente, y más en casa. Tenemos una afición de diez (padres, madres, amigos, etc), que nos anima siempre, tanto en casa como en cada desplazamiento que hacemos, y eso vale oro. Así que por ellos, y por toda la gente que lucha cada día por qué nosotras estemos ahí, le dedicamos cada triunfo porque es un placer tenerlos.

- Ha sido un año de cambios en cuanto a jugadoras y también en el banquillo, ¿Cómo están resultando?

- Los cambios siempre traen sus cosas buenas y sus cosas malas, eso es así. Un equipo puede 'sufrir' por lo cambios que llegan, pero somos un equipo unido y eso puede con todo. En cuanto a las jugadoras que llegaron nuevas este año creo que nos acoplamos bien respecto a juego dentro del campo, cada día estamos mejor y confío tanto en ellas, como en el resto. Valdés es un entrenador que llega con ganas y con ilusión, y eso también nos invita a nosotras a querer dar un poco más. Tiene ganas de retos, los mismo que nosotras pero enfocado desde otra perspectiva y esperamos que eso nos ayude a quedar lo más arriba posible. A pesar de no haber descensos este año, queremos demostrar dentro del campo lo que somos y lo que valemos, tenemos un gran equipo y eso no se puede desperdiciar.

- En tu caso, ¿qué te pide Valdés sobre el terreno de juego?

- A todas nos pide lo mismo. Darlo todo en el campo hasta que no podamos más, hasta el último aliento. Salir desde el primer con mentalidad ganadora y simplemente hacer lo que sabemos hacer, que es jugar al fútbol. Y sobre todo, pase lo que pase, nunca venirse abajo, no bajar nunca la cabeza porque el fútbol es una caja de sorpresas y nunca sabes lo que puede pasar. Simplemente salir ahí, y luchar por lo que es nuestro.

- ¿Qué fue lo que salió bien en esta ocasión que no cuadró ante equipos como el Valladares o el CD Monte, con los que finalmente empatásteis?

- Creo que hicimos buenos partidos contra ambos, quizás, sobre todo, contra el CD Monte. Contra el Valladares salimos del campo con un punto que nos supo bastante bien, sobre todo después de sobreponernos dos veces seguidas al marcador. Contra el CD Monte, ese punto me supo a poco y quizás fue por el hecho de que para mí fuimos superiores a ellas la mayor parte del tiempo. Pero bueno, un punto es un punto y a la vuelta iremos a por la victoria tanto con uno como con otro.

- Precisamente el CD Monte es el único equipo que ha podido quitarle puntos al Real Oviedo, y con vosotras no pudo, ¿cualquier equipo puede dar la sorpresa en esta liga?

Por supuesto. Cómo dije antes, el fútbol es una caja de sorpresas y aquí no existen equipos grandes y equipos pequeños. Todos los equipos tienen sus virtudes y hay que saber aprovechar eso, hacerlo bien dentro del campo y que tu rival explote esas virtudes lo menos posible. Al final el fútbol es un deporte de mucha cabeza, de saber aprovechar las oportunidades y los fallos de tu rival, y ahí al final es donde ganas. Nunca puedes salir al campo ya vencida porque entonces nunca ganarás, hay que salir con todas tus bazas, y dar el 100%.

- Los partidos nunca son fáciles cuando se encaja en los primeros tramos, también os ocurrió en esta ocasión pero el equipo reaccionó a tiempo para ganar... ¿Sale reforzada la confianza del equipo tras esta victoria?

- Sí, claro. Creo que esta victoria, acompañada del buen juego que hicimos a pesar de empezar perdiendo, nos da confianza a seguir adelante. El equipo supo recomponerse después de ese primer gol del equipo contrario y seguir jugando con tranquilidad hasta llevarnos esa victoria que tanto merecíamos.Tenemos más ganas de ganar y más ganas de demostrar en el campo lo que sabemos hacer, este domingo vamos con más ganas que nunca a sumar tres más para el casillero.

- ¿Os han pasado factura los nervios en este inicio liguero? ¿El margen de mejora del equipo es amplio de cara al resto de temporada?

- Creo que los nervios en el fútbol son buenos, es una forma de vivir lo que haces, y por eso creo que no nos han pasado factura en ningún aspecto. Todavía queda mucha temporada por delante, y luchamos cada semana para ser mejores que la anterior. Tenemos muy buen equipo, jugadoras con mucho talento y eso da más pie a que la mejora de aquí a final de temporada sea amplia.

- Para ti me imagino que será importante reforzar tu trabajo viendo puerta... ¿como te encuentras a título personal?

- Sí, es muy importante. Cuando juegas por delante es muy frustrante no ver portería, la verdad, y la frustración no es buena para ningún jugador. A pesar de ello, a título personal cada semana me encuentro mejor. Sí que es verdad que al principio no me encontraba bien al 100% dentro del campo, pero llevo un par de partidos en los cuales me he sentido mucho mejor y que creo que he aportado cosas buenas a mi equipo. Y al final de eso se trata, de dar todo lo bueno que puedas al equipo y sumar puntos con y para ellas, lo demás llegará con el paso de los partidos. Tengo paciencia.

- Nueva oportunidad esta semana para sumar, y por que no, para estrenar el casillero de victorias también a domicilio. Visitáis al Sárdoma, que aún no ha sumado ningún punto... ¿qué partido esperáis en tierras gallegas?

- Pues sinceramente espero llevarme los 3 puntos para Asturias. Es verdad que el Sárdoma llega con 0 puntos, pero nunca hay que dar un partido por hecho, ni subestimar al rival. Vamos a salir a campo a darlo todo, desde el primero hasta el último pitido del árbitro. Después de esta victoria pasada llegamos a Galicia con más ganas y confianza que nunca, y estoy segura que esos tres puntos serán nuestros.