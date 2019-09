Gijón FF | Zara Prieto: «Esto acaba de empezar y la victoria llegará» Zara Prieto. / Joaquín Pañeda La capitana teyera afronta su 15ª temporada en un club que ya es casi como su familia MARÍA SUÁREZ Viernes, 20 septiembre 2019, 13:50

La capitana del Gijón FF, Zara Prieto, reconoció que al equipo le hubiera gustado empezar sumando, pero matizó que el rival del pasado domingo, aunque recién ascendido, era uno de los fuertes tras reforzarse con jugadoras del Matamá y de Portugal. Para la teyera los primeros tres puntos perdidos son una lección útil para que el equipo nunca deje de jugar de tú a tú a los rivales. La mediocentro, que analiza este inicio de Liga en su entrevista con EL COMERCIO, afronta su 15ª temporada en un club que es ya «como su familia» y en el que sigue sin perder ni la ilusión ni las ganas de competir.

Los fichajes, que llegan para aportar «fuerza y nivel» a la base, el debut de Miguel Ángel Prado en el banquillo o la evolución de la categoría son algunos de los temas que la veterana jugadora aborda desde la experiencia que atesora. También el próximo duelo de las teyeras, un derbi como visitante ante el Real Oviedo B en el que las jugadoras gijonesas tendrán que exprimir la diferencia de experiencia entre ambos bloques para sumar los primeros puntos.

- ¿Qué sensaciones dejó el debut? ¿Agridulce por el resultado?

- La sensación fue buena, fue un partido donde competimos e hicimos cosas bien. El rival a pesar de ser un recién ascendido tiene un presupuesto alto y fichó muchas jugadoras del Matamá y alguna de Portugal, con lo que es un rival fuerte, con experiencia y al que le plantamos cara. Aunque es cierto que nos hubiera gustado empezar dejando algún punto en La Cruz.

- Se llegó a la segunda mitad con empate, con el técnico amonestado y con dos cambios hechos en busca de decantar la balanza, ¿cómo fue el encuentro?

- Nos pusimos por delante al principio de la segunda parte y competimos bien, aunque nos duró poco el resultado. Al ponernos por delante nos fuimos un poco para atrás y ellas lo aprovecharon para llevarse el partido.

- ¿Qué lección saca el vestuario de un partido como el del domingo?

- El Viajes Interrías aprovechó nuestro paso atrás, cuando vieron que bajamos ellas subieron. Su primer gol nos hirió y quizás no supimos dar ese paso adelante para volver a ir a por el partido. La lección es que no podemos bajar por haber marcado, ni porque nos marquen, que hay que seguir igual e ir a por el partido.

- Desde la veteranía, ¿crees que lo importante de estos primeros encuentros es trabajar el equipo más que obtener resultados?

- El equipo se viene trabajando desde la pretemporada, tenemos fichajes nuevos, entrenador nuevo, y ha cambiado la forma de trabajar. Son muchas cosas diferentes y nos tenemos que conocer. Aunque se jueguen amistosos, no tienen nada que ver con la competición y es en estos primeros partidos donde vemos los avances que hemos hecho y a que nivel estamos. Esta categoría es de rendimiento y se buscan los tres puntos desde el primer partido de Liga, todo sin obsesionarse porque hayamos perdido, ya que esto acaba de empezar y la victoria llegará.

- ¿Qué ha aportado Prado como novedad desde el banquillo al equipo?

- Es un entrenador con carácter, diferente, que le gusta que todo se haga con intensidad y buen ritmo.

- Ángela, uno de los refuerzos, debutó con gol... ¿Cómo has visto a los fichajes?

- Creo que todos los fichajes de este año nos dan un plus, tienen un gran nivel, son jóvenes que vienen con muchas ganas de aprender y de aportar al equipo, que es lo más importante. Ángela hizo un gran partido y tuvo el premio de debutar haciendo su primer gol, aunque todas las que se estrenaron lo hicieron muy bien.

- ¿La continuidad del bloque del año pasado ha sido clave para mantener la identidad y la experiencia del equipo?

- En un equipo es importante reforzarse pero no desmontar la base que tiene. Somos un equipo luchador y eso no lo hemos perdido, las que han venido se suman a nosotras y nos aportan más fuerza.

- Referente además de capitana. En lo personal, ¿cómo afrontas esta nueva temporada?

- Esta es mi 15ª temporada, muchos años ya en el club, es como mi familia. Estoy orgullosa de llevar el brazalete y poder aportar mi experiencia al resto. Estoy bien físicamente, tuve una rotura de fibras en pretemporada pero ya estoy recuperada, y como con cada temporada empiezo con ilusión, con ganas de competir y de seguir aprendiendo.

- Segunda jornada, primer derbi... ¿jugar ante un filial requiere una preparación específica? ¿tener dos nuevos rivales asturianos facilita conocer al contrario?

- Sí, llega pronto el primer derbi asturiano de la liga. Es un equipo con jugadoras jóvenes, con muchas ganas y que muchas no tienen la experiencia de esta categoría. Esto último es lo que tenemos que aprovechar por que a ganas de competir estoy segura de que no nos van a ganar. Cada partido requiere algo diferente que preparar, no todos los partidos son iguales.

- ¿Qué partido prevé el equipo en el Díaz Vega?

- Los derbis son siempre diferentes, tienen ese plus. Va a ser un partido competido donde aprovecharemos nuestras oportunidades e intentaremos traernos los tres puntos para Gijón.