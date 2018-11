Gijón FF | Olaya: «Hemos corregido muchos errores» El objetivo del club teyero es seguir evolucionando tras plantar cara al Oviedo MARÍA SUÁREZ Jueves, 29 noviembre 2018, 20:41

La jugadora del Gijón FF, Olaya Simón, tiene claro que el conjunto gijonés ha mejorado tanto en ataque como en defensa y que esa mejora del colectivo se debe a que han corregido muchos errores. Buena cuenta de ello da el último partido en La Cruz, ante un Oviedo llamado a pelear el primer puesto que tardó cuarenta minutos en hacerles el primer gol y se llevó los puntos por poca diferencia de goles (1-3).

La central apunta a la entidad del rival como una motivación más para competir y señala que ningún equipo es pequeño en realidad en la categoría y que por eso ellas tienen como objetivo «plantar cara» siempre sea quien sea el rival.

En lo personal la avilesina reconoce haberse adaptado muy bien al Gijón, equipo al que llegaba procedente del Femiastur y cuyo vestuario le ha facilitado mucho el haberse integrado como una más. La defensa está viviendo una temporada diferente a las anteriores ya que, tal y como explica a EL COMERCIO, la intensidad y la exigencia son mayores en el club gijonés y eso aumenta la capacidad de mejora de las jugadoras.

A pesar de no haber descenso esta campaña, Simón apunta que la intensidad es la misma y afirma sentirse muy cómoda en un equipo en el que trata de dar todo en cada oportunidad que Valdés le da para jugar.

P.- No se pudo sumar ante uno de los rivales más duros de la Liga, pero se aguantó el resultado y se dio buena imagen...

R.- Sí, la sensación después del partido fue satisfactoria puesto que hicimos un buen partido: le plantamos cara a un rival que no es nada fácil y que pelea por el primer puesto de la clasificación.

P.- ¿Os ha reforzado el conseguir las dos primeras victorias del año en cuanto a confianza?

R.- Nos ha reforzado mucho ganar ya que esos dos triunfos nos han dado confianza y ganas para luchar por esto. Sumar de tres siempre motiva para seguir adelante.

P.- ¿Cuáles fueron las claves para contener al Oviedo, ir al descanso perdiendo sólo por la mínima y ser capaces de recortar distancias incluso en la segunda parte?

R.- Salir al césped a por todas teniendo en cuenta el equipo que venía fue clave. La entidad del rival siempre te motiva, porque la realidad en esta Liga es que ningún equipo es pequeño y nosotras el domingo le suplimos plantar cara a uno de los grandes de la categoría.

P.- ¿En qué ha mejorado el equipo respecto al que empezó la Liga?

R.- El equipo a mejorado mucho colectivamente, tanto en defensa como en ataque, y ese trabajo nos ha permitido corregir muchos errores.

P.- En tu caso, ¿cómo te encuentras? ¿cómo administras los minutos que va dando Valdés?

R.- La verdad que me encuentro muy cómoda y a gusto a estas alturas de la temporada. Trato de aprovechar cada minuto al máximo y procuro darlo todo en cada oportunidad para jugar que el míster me da.

P.- Ante el Oviedo conseguisteis mejorar un aspecto que os venía lastrando hasta en las últimas victorias: encajar en los primeros minutos.. ¿lo habéis trabajado?

R.- Sí, lo hemos trabajado y poco a poco vamos consiguiendo encajar menos, sobre todo en esos primeros minutos. Gracias a eso precisamente pudimos cuajar un buen partido ante el Oviedo y pelear contra ellas el resultado final.

P.- Ahora os toca visitar La Coruña para enfrentaros a un rival de mitad de tabla, ¿qué perspectivas hay puestas en ese encuentro?

R.- Tenemos los mismos pensamientos contra el Victoria CF que contra el Oviedo: ir a darlo todo a su campo en este caso, intentar no encajar y, por supuesto, volver con los tres puntos si es posible.

P.- ¿Se compite y forma equipo con mayor tranquilidad sin el riesgo de verse en el descenso? ¿Afecta al ritmo competitivo?

R.- No afecta para, la realidad es que nosotras salimos a competir como si hubiese descenso y peleamos cada partido con la misma intensidad aunque no haya la presión de los puntos para mantener la categoría.

P.- ¿Qué objetivos te has marcado esta temporada personal y colectivamente?

R.- Mis objetivos son mejorar a nivel individual para poder ayudar en todo lo que necesite el equipo y aportar lo mejor de mí misma al objetivo colectivo del grupo.

P.- ¿Cómo ha sido tu adaptación al equipo tras llegar del Femiastur este verano?

R.- Me he adaptado muy bien porque el vestuario que tenemos es genial y me lo hicieron todo mucho más fácil, algo que es muy de agradecer cuando eres de las nuevas. Respecto al año pasado, esta temporada está siendo diferente porque aquí la intensidad es mayor y se compite mucho más por cada puesto. Esa exigencia, sin duda, es un factor que influye en el trabajo diario y que te hace mejorar.