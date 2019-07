El Gijón FF de la próxima campaña echa a andar en La Cruz Aurelio Flórez El conjunto teyero se presentó oficialmente en Ceares, donde entrenador y equipo intercambiaron impresiones dos días antes de la vuelta al trabajo MARÍA SUÁREZ Martes, 30 julio 2019, 14:27

El Gijón FF afronta una temporada tan ilusionante como plagada de novedades. El club, que mantiene la base del equipo del año pasado, ha añadido a la plantilla caras nuevas y varios efectivos de su propia cantera que dan el salto a la primera plantilla.

Entre las novedades una de las más importantes está en el banquillo, donde el hueco de Valdés lo ocupa Miguel Ángel Prado esta temporada. La presentación oficial del equipo, celebrada a última hora del lunes en La Cruz, sirvió para que tanto las jugadoras como el nuevo técnico intercambiaran impresiones.

En la reunión, a la que acudieron todas las futbolistas a las que el trabajo no se lo impidió, Prado se presentó a su nuevo vestuario y expuso su idea para la temporada que está a punto de arrancar. «Tenía muchas ganas de verlas por fin y escucharlas. Como futbolistas las conozco, pero como personas no a todas aún. Me llevé una grata sorpresa. Ahora hay que integrar a las nuevas en el grupo y que sean parte de ese sentimiento de equipo que se tiene en este club», explicó el técnico.

Para el entrenador teyero este solo es el primer paso tras su llegada a un club del que forma parte encantado, algo que, añade, «hace que todo fluya». «Desde el primer momento me lo dieron todo, y es gusto ser el entrenador de este equipo. Este año daremos que hablar», advirtió el propio Prado.

La vuelta al trabajo será el próximo jueves 1 de agosto, fecha elegida también por el Sporting y por el Real Oviedo, aunque este último ya en Segunda División Pro este año.