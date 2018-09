El Gijón FF quiere seguir evolucionando en Friol MENCHU VIGIL Las asturianas siguen en su cruzada personal para adquirir el ritmo físico que buscan y la tranquilidad que les permita poner en funcionamiento su juego MARÍA SUÁREZ Sábado, 29 septiembre 2018, 23:26

Las gijonesas viajan para enfrentarse al CD Lugo (PM Friol), y lo harán en una nueva oportunidad de probar sus fuerzas ante un rival complicado. Las gallegas, que llegan terceras clasificadas y con 7 puntos, vienen de derrotar al Racing Féminas a domicilio (1-2).

Las lucenses intentarán repetir triunfo ante las teyeras en A Reigosa (domingo, 17:00 horas), pero para eso tendrán que superar a un Gijón FF que tratará de ponerles las cosas complicadas a las de Friol. Las asturianas siguen en su cruzada personal para adquirir el ritmo físico que buscan y la tranquilidad que les permita poner en funcionamiento su juego.

Uno de los pesos pesados del vestuario, Mayra, ya señaló en declaraciones a EL COMERCIO que el equipo sigue «manteniendo la línea de trabajo» cada semana y que si las jugadoras consiguen salir «más calmadas» de inicio, los resultados acabarán llegando.

En ese aspecto la defensa ya advirtió de la dificultad de enfrentarse al Friol, más ahora que han vuelto al conjunto gallego algunas ex jugadoras que aumentan su «calidad». Pese a la entidad del rival, el Gijón FF viaja con el objetivo de afrontar el partido como lo que es, un enfrentamiento de once contra once en el que las teyeras tratarán de volver a casa con los puntos.