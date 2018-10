Al Gijón FF se le resisten los puntos, y los goles Aunque aguantaron bien los primeros veinte minutos, acabaron recibiendo cinco goles del Lugo, tres de ellos de Jone Bilbao MARÍA SUÁREZ Martes, 2 octubre 2018, 20:14

Las teyeras siguen en su cruzada personal, buscando el mejor momento de forma posible tras una pretemporada irregular, y lo hacen acumulando minutos sin premio. Las asturianas viajaron a Friol para seguir poniendo en práctica el trabajo realizado durante la semana pero a las jugadoras de Valdés se les resisten los goles, condición necesaria para pelear los puntos.

Las gijonesas aguantaron el envite los primeros veinte minutos de juego, pero antes de cumplirse la media hora de juego las lucenses ya se habían adelantado en el marcador hasta en dos ocasiones. Fue Jone Bilbao quien, en apenas dos minutos, batió por dos veces a la guardameta visitante, Eva.

Antes de que se llegara al descanso, las locales volverían a ver puerta, noqueando definitivamente al Gijón y acabando con cualquier esperanza de recortar distancias en el marcador para seguir metidas en el partido.

Estafanía primero, y Natalia después, pondrían el tercer y el cuarto tanto de las lucenses antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario.

5 CD Lugo (PM Friol) Aroa Naya, María José, Estefanía, María Covadonga, Jesica, Lucía Pardo, Geraldin, Joen Bilbao, Carmen, Natalia y Goretti. También jugaron: Lucía Ramos, Sainza Varela, Cecilia y Noelia López 0 Gijón FF Eva Rodríguez; Olaya, Elizabet, Mayra, Lorena, Zara, Lydia, Raquel, Carla, Aida y Liber. También jugaron: Gema, Sara Treviño, Ana Simón y Alba Goles: 1-0 M.23: Jone; 2-0 M.25: Jone; 3-0 M.38: Estefanía; 4-0 M.39: Natalia; 5-0 M.53: Jone

Tras la reanudación, el Gijón FF volvió a encajar, y es que las gijonesas fueron víctimas del acierto de Jone Bilbao, que antes de la hora de juego ya había firmado su particular triplete y el quinto para las suyas, materializando un penalti. Pese a ello, las asturianas mantuvieron el resultado en la siguiente media hora, en la que no volvieron a encajar, pero siguen sin lograr volver a ver puerta, algo que no consiguen desde la primera jornada ante el Valladares.