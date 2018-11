El Gijón FF también vence a domicilio Las teyeras firmaron su segunda victoria, la segunda consecutiva también, ante el Sárdoma y con solvencia tras un nuevo marcador inicial en contra (1-3) MARÍA SUÁREZ Lunes, 12 noviembre 2018, 10:24

El Gijón FF no sólo conseguía la pasada jornada el primer triunfo de la temporada ante el Oceja (3-1) sino que una semana más tarde ha confirmado sensaciones derrotando también al Sárdoma en partido que, de nuevo, comenzó mal para las teyeras.

Las jugadoras entrenadas por Valdés volvían a encajar un gol en contra en los primeros compases de partido, y es que Irene adelantaba a las gallegas en As Relfas cuando aún no se habían cumplido los primeros diez minutos de juego. Con el escenario y el marcador en contra, y de nuevo de manera temprana, las asturianas se armaron para demostrar que la remontada ante el Oceja no había sido casual y que el equipo gijonés es capaz de rehacerse y levantar un partido si tiene tiempo por delante.

1 Sárdoma Sara; Yaiza, Laura, Andrea, Paula, Victoria, Loreta, Ainoa, María, Sandra e Irene. También jugaron: Xeila, Raquel, Nerea y Cristina. 3 Gijón FF Eva; Eli, Paula, Mayra, Zara, Gema, Raquel, Lorena, Aida, Lydia y Liber. También jugaron: Olaya, Sara Treviño, Nani y Alba. Goles: 0-1 M.9: Irene; 1-1 M.25: Paula; 1-2 M.47: Liber; 1-3 M.80: Lorena;

Un cuarto de hora después, Paula lograba la igualada en el marcador y ponía de nuevo las tablas para empezar de cero un partido al que aún le quedaba una hora de fútbol por delante. Con el empate se llegó al descanso, punto que estrenaba el casillero de las gallegas -que aún no han sumado en lo que va de Liga- y que sabía a poco en el vestuario gijonés después de haber estrenado el suyo de victorias la pasada jornada.

Tras la reanudación las teyeras salieron a por el encuentro, y sólo hicieron falta dos minutos para que Liber viera puerta y adelantara a su equipo por primera vez en todo el partido. Las futbolistas de Valdés no volverían a verse por detrás, y el Sárdoma no encontró argumentos para hacer verdadero daño y probar a lograr una nueva igualada.

Las asturianas, del mismo modo en que ocurría ante el Oceja, no dejaron el resultado en el aire, y a diez minutos del final Lorena firmaba el definitivo 1-3 para certificar una nueva victoria y asegurar que los tres puntos viajaban a Gijón.

Con esta victoria, el Gijón FF se coloca décimo en la tabla, con ocho puntos en su casillero, y acumula en su haber no sólo dos empates y dos victorias sino también la moral que da ver la evolución del equipo tras nueve jornadas y dos meses de competición.