El Gijón FF busca repetir triunfo ante el Sárdoma Las jugadoras del Gijón FF. Las teyeras llegan reforzadas tras sumar su primer triunfo ante el CD Oceja (1-3) y buscarán el segundo en su visita, este domingo, a las 12 horas, al Sárdoma MARÍA SUÁREZ Sábado, 10 noviembre 2018, 10:52

El Gijón FF visita As Relfas con el objetivo de alargar las buenas sensaciones del equipo en La Cruz, y para lograrlo tienen como objetivo salir a por los tres puntos ante un Sárdoma que cierra la tabla sin haber estrenado aún el casillero de los puntos.

Con ocho derrotas y sólo seis goles a favor, las gallegas tratarán de oponerse a las asturianas para lograr su primer empate o victoria del año. Las jugadoras entrenadas por Valdés, por su parte, ven en este encuentro una oportunidad única para pelear la segunda victoria de la temporada, la primera a domicilio. Las asturianas, antes de derrotar al Oceja hace una semana, habían logrado sumar siempre en La Cruz: en la jornada inicial al Valladares y en la quinta ante un CD Monte que el pasado fin de semana le quitaba los primeros dos puntos de lo que va Liga al todopoderoso Real Oviedo.

Sumar en As Relfas sería buena noticia para un club gijonés que va con el objetivo de encadenar dos victorias tras remontar ante el Oceja en feudo teyero y pasar por los tragos de enfrentarse a dos equipos de arriba en las dos jornadas anteriores: Depor (7-0) y Racing (5-0).

Con la moral intacta y más ganas si cabe de las que ya mantenían las asturianas pese a los malos resultados, las gijonesas viajan a Galicia en undécima posición, con cinco puntos en su casillero y con el CD Monte (7) y Valladares (8) a tiro.

La delantera teyera, Aida Cuesta, comentaba en la previa del encuentro en su entrevista con EL COMERCIO, que el equipo va con intención de ganar el encuentro ante las gallegas pero que no se puede subestimar a nadie en esta competición.

«A pesar de no haber descensos este año, queremos demostrar dentro del campo lo que somos y lo que valemos, tenemos un gran equipo y eso no se puede desperdiciar», concluyó la atacante, que podría salir de inicio de As Relfas tras entrar la pasada jornada por la lesión de Carla en la primera parte.