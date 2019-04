Real Oviedo | Igle: «Esta temporada no hemos estado a la altura» HUGO ÁLVAREZ La carbayona aboga por afrontar los duelos ante Sárdoma y Dépor como finales MARÍA SUÁREZ Oviedo Viernes, 12 abril 2019, 21:58

La jugadora del Real Oviedo, María Iglesias Orviz 'Igle', destaca que esta campaña ha habido mucha más rivalidad que otras temporadas, algo que ha acabado determinando que el conjunto azul «no haya estado a la altura» y que ahora sólo valga esperar el milagro de entrar el play-off como mejor segundo nacional. La defensa, que señala que años atrás sí se logró pelear la fase de ascenso, apunta a la falta de acierto de cara a gol como una de las razones que «han pasado factura» a un Oviedo con facilidad para controlar los partidos pero que no siempre ha podido materializar sus ocasiones.

La idea del grupo, tras un parón que ha servido al vestuario para «despejar», es pelear estas dos últimas jornadas como si fueran finales. Igle advierte de la dificultad de sumar ante un Sárdoma frente al que ya les costó cerrar el resultado en la primera vuelta. Donde antes había dos o tres equipos peleando un primer puesto, y el resto sin objetivos en mitad de tabla, la gijonesa destaca esta campaña muchos equipos reforzados y con aspiraciones a la Primera B. Todo ello ha dado lugar a una liga más igualada en la que se ha logrado un ascenso a Primera B que supone «un gran paso para el club».

A la asturiana la actual campaña le ha servido para «aprender y crecer» como futbolista, algo que trata de hacer cada año y que en esta ocasión se ha enriquecido jugando en diferentes posiciones y adquiriendo nuevos conceptos.

- Últimas dos jornadas, partidos muy dispares... ¿cómo afronta el equipo este primer duelo ante el Sárdoma?

- Sabemos que va a ser un partido duro, en el que vamos a tener que pelear hasta el final. Allí nos costó hacernos con los tres puntos y no podemos confiarnos.

- ¿Es raro llegar a este tramo habiendo perdido el primer puesto o con las papeletas para entrar de segundo nacional verdaderamente complicadas?

- Años anteriores hemos tenido la oportunidad de jugar la fase de ascenso, este año no hemos estado a la altura. Tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan y esperar a ver qué pasa.

- ¿Qué diferencias encuentras entre la pasada campaña y esta? ¿Qué cosas no le han salido del todo bien al equipo, y qué cambios ha habido en los rivales?

- Este año ha habido mucha más rivalidad que años atrás. Anteriormente solía disputarse la primera posición entre dos o tres equipos, los equipos de mitad de tabla no aspiraban a nada, y con la creación de la Primera B muchos equipos se han reforzado para pelear por esas plazas. Este año ha sido una Liga más igualada.

- ¿Qué aporta un parón en la competición en estas circunstancias? ¿De qué manera habéis optimizado la jornada sin fútbol?

- El parón nos ha venido bien para despejar y descansar, pero esta semana ya hemos venido con las ideas claras, necesitamos hacer dos buenos partidos para acabar la liga con buenas sensaciones.

- Los empates ante Racing y Lugo acabaron por ser determinantes, ¿el duelo con el Dépor se perdió en esos choques o en el hecho de que ya venía costando ganar en jornadas anteriores?

- Contra el Racing y el Lugo se perdieron puntos que fueron decisivos para esta temporada, pero si es verdad que llevábamos unas jornadas con tropiezos de cara a gol, es un aspecto que tenemos que mejorar y en el que estamos trabajando.

- El dominio en el juego no ha acabado materializado siempre en puntos, ¿ha sido falta de acierto en momentos puntuales en las áreas?

- Puede decirse que en la mayoría de los partidos hemos sido las que hemos llevado el control del partido, pero eso no ha sido suficiente ya que no hemos sabido materializar las ocasiones creadas. La falta de acierto de cara a gol es un hecho que nos ha pasado factura.

- En lo personal, ¿ha sido un periodo de especial crecimiento para ti? ¿cómo te has encontrado sobre el césped?

- En todas las temporadas aprendes algo nuevo y creces un poco más como futbolista. Este año he jugado en diferentes posiciones, por lo que he trabajado cosas nuevas y he aprendido nuevos conceptos.

- ¿Cuál es el objetivo que se marca el vestuario para este tramo final de competición?

- El objetivo en el vestuario está claro, queremos acabar la liga con buenas sensaciones, así que asumimos los dos partidos que nos quedan como si fueran finales.

- ¿Cómo va a potenciar al club el hecho de haber conseguido el ascenso a Primera B? ¿Pelear desde ella el ascenso a La Liga Iberdrola va a ser algo más complicado la campaña que viene?

- El ascenso a Primera B es un gran paso para el club, ya que el fútbol femenino cada día está más presente. La lucha por el ascenso a La Liga Iberdrola desde Primera B será diferente, ya que en este caso se tendrá más en cuenta el trabajo hecho a lo largo de la temporada, actualmente te lo juegas todo en la eliminatoria, por lo que si tienes un mal día se te pueden complicar las cosas.